Новости благоустройства территорий

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Города Ленобласти

Продолжаем рассказ о проектах, реализованных при поддержке Центра компетенций Ленинградской области. В этом выпуске — новые общественные пространства для городов Луга и Коммунар, а также поселков Вознесенье, Сяськелево и Будогощь.

Ижора_ПАРК

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Парк у стадиона в Луге

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Свирская набережная в д. Вознесенье

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Общественная территория у физкультурно-оздоровительного комплекса в Будогощь

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Общественное пространство у Дома культуры в д. Сяськелево

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