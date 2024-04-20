Новости благоустройства территорий
Города Ленобласти
Продолжаем рассказ о проектах, реализованных при поддержке Центра компетенций Ленинградской области. В этом выпуске — новые общественные пространства для городов Луга и Коммунар, а также поселков Вознесенье, Сяськелево и Будогощь.
Ижора_ПАРК
Парк у стадиона в Луге
Свирская набережная в д. Вознесенье
Общественная территория у физкультурно-оздоровительного комплекса в Будогощь
Общественное пространство у Дома культуры в д. Сяськелево
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