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Новости благоустройства территорий

 © i.archi.ru

Города Ленобласти

Продолжаем рассказ о проектах, реализованных при поддержке Центра компетенций Ленинградской области. В этом выпуске — новые общественные пространства для городов Луга и Коммунар, а также поселков Вознесенье, Сяськелево и Будогощь.

Ижора_ПАРК

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Парк у стадиона в Луге

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Свирская набережная в д. Вознесенье

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Общественная территория у физкультурно-оздоровительного комплекса в Будогощь

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

Общественное пространство у Дома культуры в д. Сяськелево

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

 © i.archi.ru

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Источник: https://archi.ru/russia/98995/goroda-lenoblasti-chast-ii

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