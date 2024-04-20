Росатом завершил отгрузку комплекта подогревателей для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» в Турции

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«ЗиО-Подольск» (машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом») завершил изготовление подогревателей высокого давления для первого энергоблока АЭС «Аккую», которая строится по российскому дизайну в Турции. С производственной площадки завода на атомную станцию отгружен крупногабаритный аппарат ПВД-6/2 длиной порядка 12 метров и массой 84 тонны.

Всего по договору, заключенному в 2018 году, машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил для энергоблока № 1 АЭС «Аккую» комплект из четырех подогревателей высокого давления: по два аппарата ПВД-6 и ПВД-7.

Подогреватель высокого давления — ключевое теплообменное оборудование здания турбины АЭС. Является одним из основных теплообменных аппаратов турбоустановки атомной станции. Аппарат горизонтального типа выполняет функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор, за счет конденсации пара отборов турбины. Срок службы оборудования — 60 лет.

В процессе изготовления оборудования на «ЗиО-Подольск» реализован ряд передовых технических решений, благодаря которым удалось обеспечить высокое качество производства ответственного теплообменного оборудования для машинных залов АЭС.

«Оборудование для машинных залов АЭС с тихоходной турбиной дополняет продуктовую линейку „ЗиО-Подольск“ и значительно расширяет возможности предприятия на российском и международных рынках, — отметил генеральный директор АО „ЗиО-Подольск“ Антон Лебедев. — Благодаря опыту наших специалистов, реализовавших подобные проекты для атомной отрасли, удалось решить все возникающие вопросы и завершить изготовление ключевого теплообменного оборудования машзала АЭС. Аналогичного теплообменного оборудования в России еще никто не делал».

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