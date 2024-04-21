Производственная площадка «Спецпошив» открылась в Нижнем Новгороде

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18 апреля в Нижнем Новгороде прошло торжественное открытие новой площадки по пошиву вещевого имущества «Спецпошив». Там будут производиться баулы, полевые сумки, ремни и костюмы для гражданских и военных нужд.

Предприятие было основано на базе завода «Труд». На сегодняшний день «Спецпошив» имеет 5 площадок, расположенных на территории Нижегородской области, включая новую. Высокая потребность силовых министерств и ведомств в качественном и оперативном снабжении российской армии привела к развитию ассортимента. На сегодняшний день заказчиками продукции «Спецпошив» являются Министерство обороны, МЧС, МВД, ФСБ и другие.

Предприятие Нижегородской области полностью обеспечивает Армию по 7 — 8 наименованиям. Среди них: поясные и брючные ремни, баулы.

«На сегодняшний день это одно из ведущих предприятий, которое работает в сфере обеспечения Министерства обороны. Мы открываем сегодня очередное предприятие, которое уже давно работает на министерство обороны и обеспечивает той номенклатурой, которую мы запрашиваем для СВО. На сегодняшний день более 100 предметов выпускается для обеспечения военнослужащих. „Спецпошив“ выпускают 7 — 8 наименований из 100. Предприятие Нижегородской области полностью закрывает потребности по той номенклатуре, которая необходима России», — сообщили в Департаменте ресурсного обеспечения Министерства обороны Алексей Лемякин.

На сегодняшний день на производстве «Спецпошива» трудится около 500 человек.

«В нашем цехе работает 70 человек. Оборудование — более 60 единиц. Мы занимаемся изготовлением кожаных изделий, текстильных лент, — рассказал начальник цеха снаряжений предприятия „Спецпошив“ Дмитрий Баклаков. — В год производим около 3 млн. ремней, нарубаем заготовок для кожаных изделий около 120 млн. У нас есть образцы эталоны, по ним производится контроль качества. Вся продукция для госзаказов проходит через контролёров. Они проверяют её».

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

© files.pravda-nn.ru

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