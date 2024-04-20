В России в 2023 году введено 35,7 млн кв. м нежилых зданий

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В 2023 году общая площадь недвижимости, введенной в эксплуатацию на территории России, составила 175 млн кв. м. Более 20% из них приходится на нежилые здания.

Согласно анализу по итогам 2023 года отмечается положительная динамика строительства и ввода нежилых площадей.Так, по результатам прошлого года, выросли темпы строительства нежилых объектов в России: в 2023 году введено в эксплуатацию 35,7 млн кв. м зданий нежилого назначения, что на 6,5% или 2,2 млн кв. м больше по сравнению с 2022 годом.

Строительство нежилых объектов — это один из факторов, влияющих на прирост объемов строительства жилья, влекущих за собой закономерное повышение инвестиционной привлекательности застраиваемых территорий, и, как следствие, строительство объектов социальной, коммерческой, деловой инфраструктуры, позволяющих сформировать полноценную комфортную жилую среду.

Сохранению динамики роста жилищного строительства и вводу нежилых помещений способствуют в том числе реализуемые государством меры поддержки и программы, направленные на развитие инфраструктуры. Такой подход в комплексе позволяет сформировать условия для создания новых рабочих мест, развития региональных экономик за счет увеличения налоговых поступлений в бюджет, а значит, и повышения качества жизни в стране.

Что касается структуры введенных нежилых зданий, их пятую долю занимают коммерческие здания — 7,66 млн кв. м (21%), к которым относятся здания торговых центров и предприятий торговли.

Новых учебных зданий введено 6,46 млн кв. м (18%).

Кроме того, в 2023 году построено 5,48 млн кв. м площадей для промышленных производств, а также складов (15% от общего объема). Еще 5,34 млн кв. м (15%) новой нежилой недвижимости имеют сельскохозяйственное назначение, 1,62 млн кв. м — объекты здравоохранения (5%) и 1,44 млн кв. м (4%) — административные (офисные) здания. Еще 7,7 млн кв. м возведенных площадей — это объекты транспорта, связи, религиозные и т. д.

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