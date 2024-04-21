Российские студенты одержали победу на чемпионате мира по программированию 2024 г.

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Российские студенческие команды из Высшей школы экономики (факультета компьютерных наук) и МФТИ стали призёрами двух Финалов студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) — ICPC-46 и ICPC-47, проходившие в египетском Луксоре. Ранее ICPC-46 в Шарм-эль-Шейхе перенесли на неопределённый срок в связи с событиями в этом регионе.

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В этом году проходили одновременно два финала чемпионата мира по программированию ICPC за 2022 год и за 2023 год на одной площадке. Всего в 46-ом и 47-ом финале приняли участие 840 студентов из более чем 170 университетов и 50 стран мира.

Команда факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и «Яндекса» под названием FFTilted стала абсолютным чемпионом 47-го финала ICPC, а команда НИУ ВШЭ Undertrained+Overpressured получила золотые медали в 46-м финале. Это лучший результат среди всех российских вузов. Почти все задания команды решили с первой попытки.

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Состав чемпионской команды студентов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (47-й финал): Фёдор Ромашов, Кирилл Кудряшов, Александр Бабин. Тренеры — директор Центра студенческих олимпиад ФКН ВШЭ Михаил Густокашин и преподаватель ФКН ВШЭ Филипп Грибов.

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Команда НИУ ВШЭ Undertrained+Overpressured (46-й финал): Максим Гороховский, Иван Сафонов и Тимофей Федосеев заняла третье место и получила золотые медали. Иван Сафонов стал единственным в истории трёхкратным медалистом ICPC.

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Каждой команде было предложено решить 11 задач за пять часов. В последний час, согласно правилам соревнования, онлайн-таблица результатов была заморожена. Всего на каждом из финалов ICPC было вручено 12 комплектов медалей, по четыре каждого достоинства.

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Среди участников других российских вузов медали также получили студенты МФТИ (команда Yolki-palki: Тихон Евтеев, Денис Мустафин и Всеволод Нагибин), занявшие 3 место в 47-м финале и 5 место (команда MIPT Log-rank Conjecture в составе: Антон Садовничий, Дмитрий Григорьев, Александр Шеховцов) в 46-м финале чемпионата ICPC.

https://digital...u/events/50571/

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