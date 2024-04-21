Российские студенты одержали победу на чемпионате мира по программированию 2024 г.
Российские студенческие команды из Высшей школы экономики (факультета компьютерных наук) и МФТИ стали призёрами двух Финалов студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest) — ICPC-46 и ICPC-47, проходившие в египетском Луксоре. Ранее ICPC-46 в Шарм-эль-Шейхе перенесли на неопределённый срок в связи с событиями в этом регионе.
В этом году проходили одновременно два финала чемпионата мира по программированию ICPC за 2022 год и за 2023 год на одной площадке. Всего в 46-ом и 47-ом финале приняли участие 840 студентов из более чем 170 университетов и 50 стран мира.
Команда факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ и «Яндекса» под названием FFTilted стала абсолютным чемпионом 47-го финала ICPC, а команда НИУ ВШЭ Undertrained+Overpressured получила золотые медали в 46-м финале. Это лучший результат среди всех российских вузов. Почти все задания команды решили с первой попытки.
Состав чемпионской команды студентов факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (47-й финал): Фёдор Ромашов, Кирилл Кудряшов, Александр Бабин. Тренеры — директор Центра студенческих олимпиад ФКН ВШЭ Михаил Густокашин и преподаватель ФКН ВШЭ Филипп Грибов.
Команда НИУ ВШЭ Undertrained+Overpressured (46-й финал): Максим Гороховский, Иван Сафонов и Тимофей Федосеев заняла третье место и получила золотые медали. Иван Сафонов стал единственным в истории трёхкратным медалистом ICPC.
Каждой команде было предложено решить 11 задач за пять часов. В последний час, согласно правилам соревнования, онлайн-таблица результатов была заморожена. Всего на каждом из финалов ICPC было вручено 12 комплектов медалей, по четыре каждого достоинства.
Среди участников других российских вузов медали также получили студенты МФТИ (команда Yolki-palki: Тихон Евтеев, Денис Мустафин и Всеволод Нагибин), занявшие 3 место в 47-м финале и 5 место (команда MIPT Log-rank Conjecture в составе: Антон Садовничий, Дмитрий Григорьев, Александр Шеховцов) в 46-м финале чемпионата ICPC.
https://digital...u/events/50571/
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