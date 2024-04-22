Компания «Лидертрейд» запускает в Подмосковье новый завод винилового сайдинга

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Инвестиции компании «Лидертрейд» в реализацию проекта в Сергиево-Посадском округе составляют 172 млн рублей. На новом производстве винилового сайдинга создадут более 40 новых рабочих мест. Ежегодно предприятие сможет выпускать свыше 450 тонн виниловых панелей и более 600 тонн аксессуаров.

Площадь нового производства в индустриальном парке М-8 составляет почти 1,5 тыс. кв. метров. Помимо двухэтажного производственного корпуса, проект предусматривает создание склада, контрольно-пропускного пункта, дробильного участка, лаборатории отдела технического контроля и офисно-бытового помещения, оборудование необходимых инженерных сетей, а также благоустройство территории.

ООО «Лидертрейд» занимается розничной и оптовой поставкой кровельных материалов и сайдинга по всей России. На строительном рынке компания работает уже 15 лет и сегодня занимает свою значительную нишу в сегменте производителей фасадов и кровли. В ассортименте ее продукции — широкий выбор материалов для отделки фасада: виниловый и металлический сайдинг, сайдинг под бревно, цокольный сайдинг.

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