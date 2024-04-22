Завершено строительство круизного катамарана «Экоходъ-3»

Пассажирское электросудно проекта Ecocruiser «Экоходъ-3» передано 18 апреля лизингополучателю АО «Водоходъ.

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Судно построено на верфи «Эмпериум» (Ленинградская область).

Судно может осуществлять регулярные пассажирские перевозки и прогулочные рейсы. Он будет эксплуатироваться в Нижнем Новгороде. С 27 апреля судно начнет осуществлять до шести ежедневных прогулочных рейсов. Основной маршрут речных прогулок: Причал — Метромост — Стрелка (Стадион) — Канатная дорога — Причал. После подключения на причалах прибытия зарядных станций в будущем планируются экскурсионные рейсы в Макарьево и Городец.

Длина судна составляет 30,53 м, ширина — 10,24 м, высота борта — 3,5 м. Двухпалубный катамаран рассчитан на 130 пассажиров. На главной палубе расположен основной салон на 114 посадочных мест. В носовой части находится салон повышенной комфортности на 16 мест. Расчетная автономность плавания «Экохода» в экономичном режиме работы аккумуляторных батарей достигает 24 часов, при максимальной скорости — не менее 2,5 часов. Скорость — до 30 км/ч.

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