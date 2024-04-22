ФГУП «НАМИ» представил обновлённый автомобиль NAMI Hydrogen

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В рамках выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» ФГУП «НАМИ» на коллективном стенде Министерства промышленности и торговли Российской Федерации представляет обновлённый NAMI Hydrogen. Самый мощный водородный автомобиль в мире и первый в истории водородный автомобиль класса люкс.

Водородный автомобиль НАМИ построен на базе разработанного ранее AURUS Senat. Но с точки зрения инжиниринга он имеет мало общего с серийными автомобилями бренда AURUS.

В обновлённом NAMI Hydrogen установлено три электромотора: один на передней и два на задней оси. Помимо полного привода реализована возможность управления вектором тяги автомобиля.

Мощность каждого электромотора составляет 250 кВт, а суммарная мощность NAMI Hydrogen — 750 кВт, что эквивалентно 1020 лошадиным силам.

Система хранения водорода состоит из трёх баллонов, в которых суммарно хранится до 8 кг газа при 700 атмосферах. В результате запас хода в обновлённом NAMI Hydrogen составляет 870 км.

Разгон с 0 до 100 км/ч — менее 4 секунд.

Также обновлённый NAMI Hydrogen экспонируется в рамках выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» с 22 по 24 апреля на коллективном стенде Минпромторга России в павильоне 1, стенд № 312 в Национальном выставочном комплексе УзЭкспоЦентр.

Впервые NAMI Hydrogen представили 31 мая 2021 года на открытии завода AURUS в Елабуге. Это была первая подобная разработка. С тех пор выпустили три версии водородного автомобиля, на которых специалисты НАМИ тестируют различные передовые решения.

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