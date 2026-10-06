НАМИ запатентовал рестайлинговый Komendant

ФГУП «НАМИ» готовит модернизацию представительского внедорожника Aurus Komendant — обновленную версию машины запатентовали, следует из выгрузки базы данных Роспатента.
Экстерьер приведут к единому стилю с модернизированной версией седана Senat. Напомним, обновленный Senat представили еще в 2024 году, однако его производство запустят в лучшем случае в 2027-м.
На внедорожнике применят новые панели капота и передних крыльев, другие светодиодные фары и фонари, измененную переднюю бамперную группу, новую решетку радиатора.
В салоне ожидается полностью новая передняя панель с Т-образной архитектурой вместо нынешней горизонтальной.
Крышка капота обновленного Коменданта станет штамповаться из листового алюминия вместо стали, это позволит сбросить пару десятков «лишних» килограммов.
Публичной премьеры модернизированного Коменданта еще не было. Вероятно, его представят в 2027-м.
Напомним, Komendant выпускают мелкой серией на площадках в Москве и Татарстане. В небронированном виде модель стоит у дилеров от 44 млн рублей.
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