стань автором. присоединяйся к сообществу!
3 дня назад 2878
28
artal Автопром

НАМИ запатентовал рестайлинговый Komendant

© https://news.drom.ru/Komendant-103844.html#&gid=pubimages&pid=1

ФГУП «НАМИ» готовит модернизацию представительского внедорожника Aurus Komendant — обновленную версию машины запатентовали, следует из выгрузки базы данных Роспатента.

Экстерьер приведут к единому стилю с модернизированной версией седана Senat. Напомним, обновленный Senat представили еще в 2024 году, однако его производство запустят в лучшем случае в 2027-м.

На внедорожнике применят новые панели капота и передних крыльев, другие светодиодные фары и фонари, измененную переднюю бамперную группу, новую решетку радиатора.

В салоне ожидается полностью новая передняя панель с Т-образной архитектурой вместо нынешней горизонтальной.

Крышка капота обновленного Коменданта станет штамповаться из листового алюминия вместо стали, это позволит сбросить пару десятков «лишних» килограммов.

Публичной премьеры модернизированного Коменданта еще не было. Вероятно, его представят в 2027-м.

Напомним, Komendant выпускают мелкой серией на площадках в Москве и Татарстане. В небронированном виде модель стоит у дилеров от 44 млн рублей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: news.drom.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара alexm09.10.26 14:51:17

    Так его и продают:
    49 900 000, 52 390 000
    https://auto.ru.../komendant/all/

    С бронированием масса Aurus Komendant значительно возрастает. В открытых источниках фигурирует цифра около 6,5 тонны.
    Для сравнения: снаряжённая масса стандартного автомобиля — порядка 3,2 тонны.

    #1322216