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На Восточно-Сибирской железной дороге завершено строительство второго главного пути на участке Сенаторский — Икабьекан в Забайкальском крае. Строительство велось в комплексе мероприятий по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

Магистраль на участке проходит по территории вечномерзлых грунтов. При модернизации участка объем земляных работ, в том числе с применением охлаждающей наброски для сохранения вечной мерзлоты в основании насыпи, составил почти 115 тыс. куб. м. Было построено 12,2 км нового пути, смонтировано 5 стрелочных переводов, проложено более 44 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки.

На перегоне Сенаторский — Икабьекан также построены семь новых мостов, спрямляющих сложный рельеф, и 10 водопропускных труб.

Значимым искусственным сооружением стал шестипролётный железнодорожный мост через реку Икабьекан протяжённостью 282 метра. Сооружения возводились по специальным технологиям для обеспечения дополнительной устойчивости и рассчитаны на пропуск тяжеловесных поездов в условиях высокой сейсмической активности, характерной для этого участка БАМа.

Открытие движения по вновь построенному участку пути позволит увеличить провозную способность БАМа в направлении Дальнего Востока.

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