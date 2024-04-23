ТЖД: Пятый мост

Строители Тихоокеанской железной дороги в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края приближаются к отметке в 400 километров — это больше половины всей протяжённости новой транспортной артерии от Эльгинского месторождения в Якутии до мыса Манорский Охотского моря (всего 531 км, с разъездами 626).

Валентин Шахворостов, заместитель начальника отдела капитального строительства ОКС ООО «Порт Эльга»: «По пути следования ТЖД построено 4 железнодорожных моста через реку Малый Тыркан, Мулам, Дёсс, Идюм. Инфраструктура включает в себя также 18 железнодорожных разъездов, станций».

Завершается возведение пятого моста через реку Киран. 23 апреля по 150-метровому мосту прошёл первый поезд.

Остался последний, шестой мост через Джану. 4000 строителей упорно продвигаются к намеченной цели.

Первый тестовый железнодорожный состав планируется отправить уже в сентябре. Полная же сдача намечена на 2026 год.

Между тем порт Эльга принял первый теплоход с грузами для магистрали.

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