4 сентября дан старт открытию Тихоокеанской железной дороги (ТЖД). Она построена за рекордные два года и стала первой в России частной железной дорогой протяженностью 531 км.

Этот масштабный проект поможет освоению Эльгинского угольного месторождения, расширит логистические возможности Якутии и Хабаровского края, усилит экономику всего Дальнего Востока.

ТЖД стала третьей крупной железнодорожной артерией Дальнего Востока — наряду с Транссибом и БАМом. 31 км магистрали проходит по Якутии, остальные 500 км — по Хабаровскому краю. Новый путь включает 6 мостов, 18 разъездов, 1 станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов, более 550 инженерных сооружений. Пропускная способность Тихоокеанской железной дороги будет составлять 50 млн тонн угля в год.

Инициатор проекта — Компания «Эльга», инвестировала в развитие транспортно-логистического комплекса 140 млрд рублей. Создано 3000 новых рабочих мест.

Поставки грузов для Тихоокеанской железной дороги осуществляются через морской угольный терминал, созданный на мысе Манорский (включен в границы порта «Ванино»), на побережье Охотского моря. Здесь в настоящее время заканчивается строительство третьего и четвертого причалов с возможностью одновременной погрузки угля на суда дедвейтом до 100 тыс. тонн. Перевалка с ж/д станции на причалы осуществляется с использованием магистральных конвейеров протяженностью около 5 км. Компания-оператор порта является резидентом ТОР «Хабаровск».