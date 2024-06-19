Разработана интеллектуальная система контроля качества и сортировки тушек птиц

Специалисты из компании «Антрел-Автоматизация» (г. Белгород) разработали интеллектуальную систему контроля качества тушек и сортировки цыплят-бройлеров. Решение основано на технологии машинного зрения и позволяет импортозаместить зарубежные решения Marel, STORK и Meyn.

© antrela.ru

Благодаря интеллектуальным алгоритмам, система с высокой точностью определяет наличие или отсутствие видимых дефектов на поверхности тушек в режиме реального времени.

Принцип работы системы: на линии разделки каждая тушка цыпленка-бройлера проходит через Систему, распознается и регистрируется в базе данных с сохранением фото и указанием цветовых и анатомических дефектов.

© antrela.ru

Разработанное решение позволяет адаптивно управлять процессом разделки: после сканирования и обработки полученных изображений поверхности тушек, Система может определять последующий маршрут сортировки продукции, исходя из определяемой категории качества.

Интеллектуальная система автоматического контроля качества и сортировки тушек цыплят-бройлеров позволит:

1. Непрерывно контролировать качество производимой продукции на предприятии;

2. Повысить производительность цеха за счет автоматизации технологического процесса;

3. Исключить человеческий фактор и снизить издержки, связанные с продажей некачественной продукции.

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