КМЗ запустил производство крупнотоннажного литья

© mashnews.ru

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) организовал производство крупнотоннажного литья — теперь завод может изготавливать отливки массой до 5 тонн, рассказал Mashnews заместитель директора литейного производства КМЗ Артем Пальцев.

«Мы увеличили тоннаж за счет установки двух дополнительных плавильных индукционных печей, по 3 тонны каждый, в литейном цехе на площадке „Назия“ (Ленинградская область). И уже заключили два договора на поставку крупногабаритных отливок стальных якорей Холла и чугунных станин для фрезерных станков», — сказал он.

Заказчиком станины стало ООО «Альфа стил», литейная оснастка для нее уже спроектирована и на следующей неделе начнет обрабатываться на станках.

Литейная оснастка для якорей Холла, по словам Пальцева, также готова, на следующей неделе отливки якорей начнут заливать, к концу июля якоря пройдут механическую обработку и сборку, и будут отгружены заказчику.

«Проект по выплавке крупнотоннажных отливок нами только запущен, он вызвал широкий интерес, на данный момент мы проработали и выдали коммерческие предложения более 20 организациям по всей России на производство отливок массой до 5 тонн. Раньше мы могли производить отливки массой максимум 800 кг», — пояснил Артем Пальцев.

Общий вес якоря Холла, который может изготовить КМЗ, может достигать 10 тонн, сообщает предприятие. Артем Пальцев пояснил, что сами отливки весят до 5 тонн, но якорь состоит из 4 элементов и его суммарная масса больше.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.