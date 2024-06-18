Космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 принят в эксплуатацию

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Госкорпорация «Роскосмос» завершила работы по вводу в эксплуатацию космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 в составе космической системы.

Запуск спутника «Ресурс-П» № 4 ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур состоялся 31 марта 2024 года.

Космическая система «Ресурс-П» предназначена для дистанционного зондирования Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, её целевая информация используется для решения следующих задач:

инвентаризация и мониторинг природных ресурсов (сельскохозяйственных и лесных угодий, пастбищ, районов промысла морепродуктов) и контроль хозяйственных процессов для обеспечения рациональной деятельности в сельской, лесной, рыбной, водной и других отраслях хозяйства;

мониторинг районов чрезвычайных ситуаций с целью выявления стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также оценка их последствий с целью планирования восстановительных мероприятий;

создание и обновления общегеографических, тематических и топографических карт различного масштаба, создание земельного кадастра;

контроль загрязнения и деградации окружающей среды, в том числе экологический контроль в районах геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых, выявление и изучение загрязнений окружающей среды;

контроль водоохранных и заповедных районов;

информационное обеспечение поиска нефти, природного газа, рудных и других месторождений полезных ископаемых;

контроль застройки территорий, получение данных для инженерной оценки местности в интересах хозяйственной деятельности;

информационное обеспечение прокладки магистралей и крупных сооружений, автомобильных, железных дорог, нефте- и газопроводов, систем связи;

обнаружение незаконных посевов наркосодержащих растений и контроль их уничтожения;

оценка ледовой обстановки.

Начиная с 15 июня 2024 года для потребителей доступна возможность заказа съемки со спутника «Ресурс-П» № 4. К заказу доступны высокодетальные снимки с пространственным разрешением от 0,7 м и широкозахватные с пространственным разрешением от 12 м, в панхроматическом диапазоне и в мультиспектральных диапазонах.

Федеральные органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, организации, граждане и другие заинтересованные потребители имеют возможность заказа данных через Геопортал Роскосмоса.

Головной организацией-разработчиком космической системы и космических аппаратов «Ресурс-П» является Ракетно-космический центр «Прогресс». Оператор космического комплекса — Научный центр оперативного мониторинга Земли холдинга «Российские космические системы», который обеспечивает приём и обработку спутниковой информации.

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