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Армия и Флот

Новейший плавающий бронетранспортер Ростеха выходит на госиспытания

 © t.me

Начинаются испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, который создал Курганмашзавод входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» и Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ).

В ходе госиспытаний изделие должно подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, с хода и на плаву.

БТ-3Ф основан на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Новый бронетранспортер вооружен 12,7-мм орудием и способен перевозить 12 десантников в полном снаряжении и двух членов экипажа. Машина имеет техническую возможность установки любого, подходящего по массе, дистанционно управляемого боевого модуля. Бронетранспортер также оборудован тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов.

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Источник: https://t.me/rostecru

  • rvk
  • 8
Курганмашзавод, Высокоточные комплексы, Специальное конструкторское бюро машиностроения, БТ-3Ф
  • 2
    alex4spb alex4spb
    19.06.2412:44:24

    вооружен 12,7-мм орудием?    

    #1284923
    • 1
      Нет аватара nick62
      20.06.2404:15:31

      Да. 12 мм орудие это чрезвычайно круто. Хорошо, хоть не 12 мм ядерная ракета. Но, простим автору. Новость то хорошая.

      #1284964
      • 1
        alex4spb alex4spb
        20.06.2412:02:05

        новость безусловно отличная    

        вопрос же в насущной необходимости тащить информацию из телеги.

        канал с которого взята новость на официальном сайте Ростеха не фигурирует.

        верификационная плашка тоже отсутствует.

        но, это конечно не моё собачье дело.

        #1284983
        • 0
          Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.06.2413:01:20

          Точно такая же инфа была на сайте Российской газеты.

          Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:01 20.06.24
          #1284992
  • -2
    Нет аватара DefDogs
    19.06.2423:37:34

    Да, возможности плавания и десантирования бронетехники хорошо себя зарекомендовали в ходе СВО, широко используются, надо продолжать)

    #1284959
    • 1
      Sniper_78 Sniper_78
      20.06.2406:35:05

      Этот БТР создаётся для морской пехоты.Считаете что технике МП амфибийность не нужна?

      #1284966
  • 1
    Нет аватара vlTepes
    20.06.2409:03:27

    И в чем же его новизна? Его еще в 2019 продали Индонезии.

    Новизна тут только в том, что наши ВС сподобились подумать о возможности принятия на вооружение уже обкатанной на инозаказчике техники.

    Прецеденты уже были — тот же Су-30СМ, который есть «импортозамещенный» Су-30МКИ

    На БТР замещать в отличие от истребителя пришлось наверняка немного.

    #1284972
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