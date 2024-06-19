Новейший плавающий бронетранспортер Ростеха выходит на госиспытания

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Начинаются испытания нового плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, который создал Курганмашзавод входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» и Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ).

В ходе госиспытаний изделие должно подтвердить заданные тактико-технические характеристики на суше и в воде в различных климатических зонах, а также пройти стрельбовые испытания с места, с хода и на плаву.

БТ-3Ф основан на базе боевой машины пехоты БМП-3Ф. Новый бронетранспортер вооружен 12,7-мм орудием и способен перевозить 12 десантников в полном снаряжении и двух членов экипажа. Машина имеет техническую возможность установки любого, подходящего по массе, дистанционно управляемого боевого модуля. Бронетранспортер также оборудован тягово-сцепным устройством для буксировки прицепов.

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