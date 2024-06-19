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Судостроение и судоходство

Завершено строительство двух дебаркадеров проекта ПФБ 3127.21

Завершено строительство двух дебаркадеров проекта ПФБ 3127.21. Дебаркадеры предназначены для швартовки судов длинной не более 30 м., посадки и высадки пассажиров.

 © rfclass.ru

Технические характеристики:

  • тип и назначение — Металлический дебаркадер для швартовки судов длинной не более 30 м., посадки и высадки пассажиров.
  • класс плавучего объекта РКО О2,0 I
  • длина конструктивная, м 18,00
  • длина габаритная, м 20,37
  • ширина по КВЛ, м 6,00
  • ширина габаритная, м 6,37
  • высота борта, м 1,80
  • высота надводного борта, м 1,57
  • валовая вместимость, рег, т 71,20
  • пассажировместимость, чел 12

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Источник: https://rfclass.ru/events/2024/06/r...h-debarkaderov-proekta-pfb-3127-21/

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дебаркадер, ПФБ 3127.21
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