Завершено строительство двух дебаркадеров проекта ПФБ 3127.21
Завершено строительство двух дебаркадеров проекта ПФБ 3127.21. Дебаркадеры предназначены для швартовки судов длинной не более 30 м., посадки и высадки пассажиров.
Технические характеристики:
- тип и назначение — Металлический дебаркадер для швартовки судов длинной не более 30 м., посадки и высадки пассажиров.
- класс плавучего объекта РКО О2,0 I
- длина конструктивная, м 18,00
- длина габаритная, м 20,37
- ширина по КВЛ, м 6,00
- ширина габаритная, м 6,37
- высота борта, м 1,80
- высота надводного борта, м 1,57
- валовая вместимость, рег, т 71,20
- пассажировместимость, чел 12
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