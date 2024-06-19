Завершено строительство двух дебаркадеров проекта ПФБ 3127.21. Дебаркадеры предназначены для швартовки судов длинной не более 30 м., посадки и высадки пассажиров.

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Технические характеристики:

тип и назначение — Металлический дебаркадер для швартовки судов длинной не более 30 м., посадки и высадки пассажиров.

класс плавучего объекта РКО О2,0 I

длина конструктивная, м 18,00

длина габаритная, м 20,37

ширина по КВЛ, м 6,00

ширина габаритная, м 6,37

высота борта, м 1,80

высота надводного борта, м 1,57

валовая вместимость, рег, т 71,20

пассажировместимость, чел 12

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