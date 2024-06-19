Открытие нового обособленного предприятия Модерам-Невель в Псковской области

В рамках увеличения собственных производственных мощностей в мае 2024 года открылось новое обувное производство АО «ПТК «Модерам» в г. Невель Псковской области. Обособленное подразделение Модерам-Невель стало 8 по счету производственной площадкой АО «ПТК «Модерам» .

Это событие открывает новую главу в истории компании и призвано укрепить её позиции на рынке производства специальной обуви. Открытие такого высокотехнологичного предприятия легкой промышленности в Невеле имеет огромное значение не только для жителей города, но и для региона в целом, поскольку оно создает новые рабочие места и позволит качественно улучшить уровень жизни местного населения.

Производство Модерам Невель © moderam.ru

Новое предприятие будет специализироваться сборке верха рабочей обуви, изготавливая разнообразные модели в соответствии с требованиями технических условий в различных отраслях промышленности, строительстве и медицине. АО «ПТК «Модерам» разрабатывает и производит широкий ассортимент защитной обуви для профессионального использования в областях общественной безопасности, сельского хозяйства, транспорта и связи. Мы стремимся предоставлять высококачественные решения для организаций и ведущих предприятий, включая лидеров в ядерной отрасли.

Производственные помещения были оборудованы современным швейным оборудованием, а также заботливо учтены повседневные потребности производственного персонала. Для этого были установлены удобные душевые, комната приема пищи оборудована холодильником, чайниками и микроволновыми печами. Кроме того, работникам предоставлены индивидуальные шкафчики с ключами, гарантирующие безопасное хранение их личных вещей.

Производство Модерам Невель © moderam.ru

Модерам-Невель воплощает современные стандарты рабочего пространства, где внимание к деталям и комфорту сотрудников является приоритетом.

Просторные и хорошо освещенные рабочие помещения на нашем предприятии создают удобные условия для свободного передвижения и эффективной работы с оборудованием и материалами. В такой среде сотрудники могут чувствовать себя комфортно и уверенно, имея легкий доступ к необходимым ресурсам.

Рабочее место на фабрике Модерам-Невель — это не просто место работы, это возможность развиваться в профессиональном плане, работая на современном оборудовании и с высококвалифицированными коллегами.

Компания активно выражает готовность инвестировать в обучение персонала и поощрять их стремление к профессиональному росту. Для этой цели предусмотрено специальное финансирование обучения в области конструирования, технологии и других специализаций с целью поднятия квалификации сотрудников.

Производство Модерам Невель © moderam.ru

Компания учитывает потребности старшего поколения, и важно отметить, что у нее нет ограничений по возрасту для переобучения персонала. Вместо этого, предприятие создает равные возможности для всех своих работников, независимо от возраста.

Фабрика обеспечивает идеальные условия для комфортной адаптации новых сотрудников и предоставляет программы профессионального обучения и переобучения для развития навыков и компетенций персонала. Опытные сотрудники делятся своими знаниями и опытом с новичками, обеспечивая поддержку и рост профессионального уровня каждого члена коллектива.

Все желающие могут узнать о доступных вакансиях на производстве АО «ПТК «Модерам» в Невеле и других городах на сайте компании.

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