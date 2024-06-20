Сервисная поддержка ОДК-Климов продлевает срок службы авиадвигателей © cont.ws

Петербургское предприятие ОДК-Климов (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) увеличило назначенный ресурс двигателей ВК-2500 и повысило срок их службы благодаря эффективной программе послепродажного обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Итоги эксплуатации авиационных двигателей за прошлый год и возможности развития сервисной поддержки специалисты ОДК-Климов представили на ежегодной Конференции генерального конструктора.

Кроме того, на конференции специалисты ОДК-Климов уделили внимание двигателям для гражданской региональной авиации семейства ТВ7-117.

Сегодня в эксплуатации находятся более 10 тысяч двигателей семейства двигателей ВК-2500/ТВ3-117 разработки ОДК-Климов. Предприятие оказывает эксплуатантам вертолетной техники эксклюзивный комплекс сервисных услуг, в который входит восстановительный ремонт, продление ресурсных показателей, сопровождение эксплуатационной документации, консультации и обучение.

Развитие послепродажного обслуживания уже позволило предприятию на 25% увеличить назначенный ресурс двигателей ВК-2500/ТВ3-117 и почти в 2 раза увеличить срок их службы.

«В этом году мы получили видимые результаты и по проекту ТВ7-117. Благодаря успешно проведенным мероприятиям по пожаробезопасности и повышению ресурса двигатель ТВ7-117СТ-01 для Ил-114-300 подтвердил заявленные характеристики и вышел на этап летных испытаний в составе самолета. В то же время улучшенные вертолетные двигатели линейки ТВ7-117 В прошли проверку дальним перелетом в составе Ми-38 авиакомпании „Авиации Колымы“. Наша задача обеспечить авиацию отечественными двигателями, и мы выполняем ее, выпуская продукцию высокого качества и надежности», — рассказал генеральный конструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев.

В XIII Конференции генерального конструктора для эксплуатирующих организаций приняли участие руководители и специалисты компаний ОДК-Сервис, ОДК-СТАР, УЗГА, «Казанский вертолетный завод», НВЦ «Миль и Камов», НАСК, «Авиалифт Владивосток» — всего более 100 представителей из 40 организаций. Заказчики смогли обсудить со специалистами ОДК-Климов все вопросы, возникающие в ходе эксплуатации двигателей.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.