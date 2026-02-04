Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех успешно провела самое сложное сертификационное испытание двигателя ПД-8 для самолета «Суперджет». В течение полутора месяцев работу всех систем силовой установки проверяли на максимальных режимах, имитирующих длительную эксплуатацию.

В ходе комплекса 150-часовых сертификационных испытаний двигатель подвергался запредельным нагрузкам. Цель — подтвердить ускоренными жесткими тестами высокую безопасность работы ПД-8 в реальной эксплуатации.

«Проведено одно из главных и самых длительных испытаний двигателя ПД-8, которое позволило оценить работу силовой установки на запредельных режимах. Мы экспериментально доказали правильность выбранных конструкторских решений, подтвердили резервы и запасы, которые должны быть у авиадвигателя. По результатам проведения блок-теста ПД-8 продемонстрировал свою надежность при имитации реальной длительной эксплуатации», — сказал заместитель главного конструктора двигателя ПД-8 по модулям и системам ОДК-Сатурн Артем Бадерников.

Длительное тестирование двигателя ПД-8 проводилось на испытательном стенде ОДК-Авиадвигатель в Перми. Специалисты ОДК-Сатурн совместно с коллегами в течение полутора месяцев проверяли силовую установку, определяя возможности работы в условиях колоссальных нагрузок на все системы двигателя.

ПД-8 испытывали при одновременном достижении максимальной тяги, эксплуатационных оборотов роторов и температуры газа за турбиной низкого давления. На различных этапах блок-теста проверялась длительная работа двигателя при максимальных и минимальных давлениях и температурах топлива и масла, а также при максимальных отборах воздуха из компрессора. Испытания прошли в соответствии с программой и выполнены в полном объеме.

В настоящее время двигатель ПД-8 продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний, подтверждая правильность конструкторских решений и заданные технические характеристики. Ранее на открытом испытательном стенде ОДК-Сатурн успешно прошли сертификационные испытания ПД-8 по забросу птиц и воды, обрыву лопатки вентилятора, показавшие его надежную работу и безопасность в критических условиях. Двигатель также подтвердил свои характеристики во время акустических испытаний, работу силовой установки при боковом ветре и при тестировании реверсивного устройства. Все ключевые испытания были проведены при тяге более 8000 кгс.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 создан с применением передовых технологий и новейших отечественных материалов на предприятии ОДК-Сатурн в Ярославской области. Отечественная силовая установка тягой 8 тонн предназначена для ближнемагистральных самолетов «Суперджет-100» и самолетов-амфибий Бе-200 производства Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).

Двигатель ПД-8 в натуральную величину представлен на стенде ОДК на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS, которая проходит в Москве 4-5 февраля 2026 года.