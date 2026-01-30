На ОДК-СТАР (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) в 2025 году установлено более 130 единиц нового оборудования, в том числе уникальные станки, разработанные специально для пермского предприятия. Запуск в работу высокотехнологичных обрабатывающих центров позволит увеличить пропускную способность производства и выпуск агрегатов для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14 для самолетов «Суперджет» и МС-21.

На ОДК-СТАР активно проводится модернизация и обновление станочного парка. Предприятие разрабатывает и производит системы автоматического управления газотурбинными двигателями с цифровыми электронными регуляторами и гидромеханическими агрегатами.

«В 2025 году на ОДК-СТАР поставлено более 130 единиц нового оборудования. Это фрезерные обрабатывающие центры, токарно-револьверные, плоскошлифовальные и универсальные круглошлифовальные станки, вакуумные и шахтные печи. Благодаря запуску в работу современных российских станков сокращаются потери рабочего времени, происходит оптимизация производственных процессов. В 2026 году на новых фрезерных пятиосевых обрабатывающих центрах предстоит освоить обработку компонентов для электронных регуляторов РЭД-8 и РЭД-14, предназначенных для двигателей ПД-8 и ПД-14 российских самолетов „Суперджет“ и МС-21», — отметил главный инженер ОДК-СТАР Илья Кульневский.

Восемь фрезерных пятиосевых обрабатывающих центров VFC-800 В введены в эксплуатацию в механическом цехе на участке по производству корпусов для электронных компонентов, еще три станка готовятся к запуску ­- сейчас идут пусконаладочные работы. Оборудование было разработано и произведено специально по техническому заданию ОДК-СТАР. На этих станках возможно производить сразу несколько видов обработки сложных деталей: сверление, обработку отверстий, нарезание резьбы, прямолинейное и контурное фрезерование.

Кроме того, на предприятии ОДК-СТАР появилось оборудование для высокоточного раскроя металла: в кузнечно-прессовом цехе — лазер, в гальвано-термическом цехе — аналогичный плоттер, в инструментальном цехе — комплекс для гидроабразивной резки крупногабаритных деталей. Применение новых станков позволяет уменьшить количество оснастки и ускорить процесс изготовления агрегатов для авиационных двигателей.