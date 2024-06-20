В Чувашии официально открыли первый частный промышленный технопарк

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Площадь парка в Чебоксарах более 6 гектаров, инвестиции составили 875 млн рублей.

Технопарк привлек четырех резидентов. «Завод моечных машин», вступивший в строй в декабре 2023, уже показал значительные успехи: удвоено число сотрудников до 80 человек, бюджетные поступления достигли 4 млн рублей, а общий объем выручки составил 125 млн рублей, демонстрируя уверенный рост.

В январе в «АБАТе» начала работу компания «Фросто», в апреле — «Электропровод», а в мае — «Трубные технологии». К концу 2024 года технопарк планирует принять еще пять резидентов, а к 2032 году число предприятий достигнет девяти, с созданием 140 рабочих мест и выручкой в 4,7 млрд рублей.

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