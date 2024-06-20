На БАМ поступили 48 плацкартных и 29 купейных вагонов

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В преддверии празднования 50-летия БАМа РЖД обновляют составы поездов, которые курсируют на магистрали, сообщает пресс-служба холдинга.

«48 плацкартных и 29 купейных вагонов появились в составах фирменных поездов № 627/628 Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, № 81/82 „Гилюй“ Тында — Благовещенск и поезда № 381/382 сообщением Иркутск — Усть-Илим — Северобайкальск», — говорится в сообщении.До конца года также будет обновлён поезд № 375/376 сообщением Нерюнги — Новосибирск.Новые вагоны оборудованы кондиционерами, душевыми кабинами и экологически чистыми туалетными комплексами. Во всех вагонах предусмотрены розетки для зарядки гаджетов, usb-порты.

Напомним, в декабре прошлого года обновлённые вагоны СВ пополнили подвижной состав фирменного поезда «Океан». В них реализована концепция смежного купе, в котором два соседних помещения объединены между собой дверью. Это позволит обеспечить комфортные поездки различным категориям пассажиров — семьям с детьми, людям, сопровождающим пожилых родственников, бизнес-путешественникам и т. д. Ещё одним преимуществом являются увеличенные спальные места шириной до 90 см.

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