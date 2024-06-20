В Петербурге открылось производство лекарств полного цикла

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20 июня в Приморском районе Санкт-Петербурга запущено производство медикаментов компании «Фармакор». Предприятие полного цикла сможет выпускать до 600 миллионов таблеток в год.

На производстве создано 80 новых рабочих мест.

Мощность современного оборудования предприятия позволит выпускать 250 тысяч таблеток в час, 2,8 тысячи капсул в минуту и от трех тонн смесей в день. Отмечается, что каждый пятый российский препарат произведён в Петербурге.

Новая производственная линия включает участки приготовления смесей, капсулирования, таблетирования, участок вторичной упаковки. Производить на площадке планируется как хорошо известные лекарственные средства, так и новые уникальные для рынка России лекарственные препараты

Санкт-Петербург сейчас находится на лидирующей позиции в фармацевтической отрасли в России. За последние пять лет в городе открыли 14 новых заводов.

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