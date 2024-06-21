Отечественная телекамера, которая побывала на дне Марианской впадины

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Телевизионная камера КТ-1200 предназначена для подводного видеонаблюдения на глубинах до 12 км при гидростатическом давлении до 120 Мегапаскалей. Ее создали в холдинге «Росэлектроника» (Входит в Ростех). Это изделие применялось для изучения дна Марианской впадины в составе необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д» в 2020 году.

Сейчас КТ-1200 адаптируют к работе в арктических условиях, в том числе для решения задач по развитию Северного морского пути.

Кроме того, камеру модернизируют. В скором времени пройдут гидростатические испытания новых образцов с поворотно-наклонным устройством и в миниатюрном корпусе. Это позволит изделию выполнять более широкий спектр задач.

Легендарную КТ-1200 можно увидеть на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

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