На Кирбинском угольном разрезе внедрили новое цифровое решение
Дочернее предприятие АО «Русский Уголь» внедрило на производстве новую систему видеонаблюдения. Как пояснили в компании, это решение обеспечит полный контроль за территорией месторождения, а также позволит эффективно следить за работой горного транспорта.
Система выполнена на базе купольных камер, за счёт которых достигается панорамный обзор на 360°. Также камеры отличаются высоким разрешением (4К) и качественной оптикой, так что горняки разреза получают чёткое изображение даже в тёмное время суток или, к примеру, на участках с сильной запылённостью.
В «Русском Угле» отметили, что видеокамеры установили на стратегически важных участках Кирбинского угольного разреза. Система в круглосуточном режиме транслирует видео в центр управления, операторы непрерывно контролируют производственные процессы. Это позволяет своевременно реагировать на нештатные ситуации, а также оптимизировать процесс добычи угля.
В дальнейшем «Русский Уголь» намерен внедрить аналогичные системы видеонаблюдения на других предприятиях, действующих на территории Красноярского края.
К слову, недавно на Кирбинском разрезе внедрили автоматизированную систему диспетчеризации. Решение установлено на семнадцати карьерных самосвалах, в результате полезная нагрузка техники при вскрышных работах увеличилась на 9,2% в месяц.
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