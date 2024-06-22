Новости благоустройства городских и поселковых территорий России

© prorus.ru

Парк по улице Приозерная в деревне Званка

Деревня Званка, расположенная в живописном уголке нашей страны, давно привлекает внимание не только местных жителей, но и гостей их разных частей России. Совсем недавно,архитекторы создали пространство, предназначенное для отдыха местных жителей. Благоустройство, которое бережно интегрировано в окружающую среду.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Новая гостиница в Сочи

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© s1.ezgif.com

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Частный дом в Татищево

Дом в поселке Татищево на берегу Истринского водохранилища из нескольких кубических модулей разной высоты. Удивительно комфортное жилое пространство над крутым склоном оврага.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Реконструкция театра юного зрителя в Грозном

Реконструкция театра — история о сохранении культурного наследия и принципиальном восстановлении планировки 30-ых годов

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

фото театра 1940 года

© prorus.ru

Пляжная раздевалка «Фонарик» во Владивостоке

Одна из экспедиций проекта «Открывая Россию заново» проходила прошлым летом во Владивостоке при поддержке команды Concrete Jungle: участники разрабатывали мастер-план прибрежной рекреационной территории в бухтах Соболь и Патрокл. И первым упражнением на пути к проекту должен был стать материальный объект — осязаемый и тактильный.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.