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Фотофакты

Новости благоустройства городских и поселковых территорий России

 © prorus.ru

Парк по улице Приозерная в деревне Званка

Деревня Званка, расположенная в живописном уголке нашей страны, давно привлекает внимание не только местных жителей, но и гостей их разных частей России. Совсем недавно,архитекторы создали пространство, предназначенное для отдыха местных жителей. Благоустройство, которое бережно интегрировано в окружающую среду.

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Новая гостиница в Сочи

 © prorus.ru

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 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Частный дом в Татищево

Дом в поселке Татищево на берегу Истринского водохранилища из нескольких кубических модулей разной высоты. Удивительно комфортное жилое пространство над крутым склоном оврага.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

Реконструкция театра юного зрителя в Грозном

Реконструкция театра — история о сохранении культурного наследия и принципиальном восстановлении планировки 30-ых годов

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

фото театра 1940 года

 © prorus.ru

Пляжная раздевалка «Фонарик» во Владивостоке

Одна из экспедиций проекта «Открывая Россию заново» проходила прошлым летом во Владивостоке при поддержке команды Concrete Jungle: участники разрабатывали мастер-план прибрежной рекреационной территории в бухтах Соболь и Патрокл. И первым упражнением на пути к проекту должен был стать материальный объект — осязаемый и тактильный.

 © prorus.ru

 © prorus.ru

 © prorus.ru

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Источник: https://prorus.ru/

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благоустройство, архитектура, общество
  • Нет аватара oaroma
    23.06.2413:54:11

    Частный дом внутри хорош — светло! Но снаружи для меня вообще, мягко говоря, не понятно.

    #1285128
  • Нет аватара oaroma
    23.06.2413:56:22

    А где в раздевалке крючки? На невнятную полочку не положишь одновременно мокрый купальник, полотенце и сухую одежду.

    #1285129
  • Нет аватара oaroma
    23.06.2414:02:42

    Театр юного зрителя, на мой взгляд, получился супер!           И гостинца отлично выглядит. Набережная деревни Званка (и-нет выдал несколько деревень с таким названием) очень хороша.

    #1285130
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