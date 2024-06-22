Новости благоустройства городских и поселковых территорий России
Парк по улице Приозерная в деревне Званка
Деревня Званка, расположенная в живописном уголке нашей страны, давно привлекает внимание не только местных жителей, но и гостей их разных частей России. Совсем недавно,архитекторы создали пространство, предназначенное для отдыха местных жителей. Благоустройство, которое бережно интегрировано в окружающую среду.
Новая гостиница в Сочи
Частный дом в Татищево
Дом в поселке Татищево на берегу Истринского водохранилища из нескольких кубических модулей разной высоты. Удивительно комфортное жилое пространство над крутым склоном оврага.
Реконструкция театра юного зрителя в Грозном
Реконструкция театра — история о сохранении культурного наследия и принципиальном восстановлении планировки 30-ых годов
фото театра 1940 года
Пляжная раздевалка «Фонарик» во Владивостоке
Одна из экспедиций проекта «Открывая Россию заново» проходила прошлым летом во Владивостоке при поддержке команды Concrete Jungle: участники разрабатывали мастер-план прибрежной рекреационной территории в бухтах Соболь и Патрокл. И первым упражнением на пути к проекту должен был стать материальный объект — осязаемый и тактильный.
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