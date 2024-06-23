Новый корпус лучевой терапии медицинского центра «Коммунарка» введен в эксплуатацию

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Корпус площадью 12,9 тыс. кв.м рассчитан на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара. Здесь будут проводить 3D и 4D лучевую терапию при онкологических заболеваниях. В здании будет работать отделение радионуклидной диагностики, где специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. Для оснащения корпуса была закуплена новейшая медицинская техника, в т. ч. системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ и близкофокусной рентгенотерапии. Такое оборудование позволит подбирать для пациентов правильную терапию, которая направлена на борьбу со злокачественной опухолью и не затрагивает соседние здоровые клетки.

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В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС. Комфортный микроклимат обеспечит современная система вентиляции и кондиционирования. В здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан — установлены специальные поручни, лифт, расширены зоны комфортного ожидания и лифтовые холлы, размещена навигация со шрифтом Брайля, оборудованы санузлы с кнопкой «вызова помощника».

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