Новый корпус лучевой терапии медицинского центра «Коммунарка» введен в эксплуатацию
Корпус площадью 12,9 тыс. кв.м рассчитан на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара. Здесь будут проводить 3D и 4D лучевую терапию при онкологических заболеваниях. В здании будет работать отделение радионуклидной диагностики, где специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. Для оснащения корпуса была закуплена новейшая медицинская техника,
В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к ЕМИАС. Комфортный микроклимат обеспечит современная система вентиляции и кондиционирования. В здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан — установлены специальные поручни, лифт, расширены зоны комфортного ожидания и лифтовые холлы, размещена навигация со шрифтом Брайля, оборудованы санузлы с кнопкой «вызова помощника».
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