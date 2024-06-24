Группа ПОЛИПЛАСТИК развивает производство труб МУЛЬТИКЛИН АГРО для систем орошения

Инновационная разработка Группы ПОЛИПЛАСТИК для аграрного сектора — полимерные трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО — теперь производятся на «Чебоксарском трубном заводе», входящем в Группу. Отечественных аналогов данному продукту нет, в производстве используются только российское сырье и комплектующие, что позволяет отнести трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО к импортонезависимым техническим решениям.

МУЛЬТИКЛИН АГРО © www.polyplastic.ru

Помимо масштабирования производства, компания разработала перечень технических решений для оперативного и надежного монтажа трубопроводов, включающий несколько видов соединений, а также специальную систему МУЛЬТИКЛИН АГРОКРАБ с предварительно запрессованными на заводе соединительными фитингами.

Трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО — одна из последних разработок Группы ПОЛИПЛАСТИК, которая ведет системный научно-производственный поиск и создание наиболее эффективных решений на основе полимерных трубопроводных систем для различных задач АПК. В текущем году производство новой продукции запущено на «Чебоксарском трубном заводе» (ЧТЗ) Группы ПОЛИПЛАСТИК, расположенном в Республике Чувашия.

Чебоксарский трубный завод © www.polyplastic.ru

Директор ЧТЗ Владимир Карчев рассказал: «На трех линиях завода начат выпуск труб МУЛЬТИКЛИН АГРО диаметром от 63 до 630 мм. Общая производственная мощность линий составляет 1500 тонн трубной продукции в месяц».

Напомним, трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО появились в ответ на запрос аграриев в создании отечественного продукта для строительства трубопроводов орошения методом наружной прокладки, что позволяет уменьшить объем земляных работ и снизить стоимость проектирования и строительства. Проблемой при наружной прокладке полиэтиленовых труб является их нагрев на солнце. Черные трубы могут нагреваться до +50° С и более, что увеличивает риск пластической деформации, значительного снижения показателя минимальной длительной прочности (MRS), соответственно, может привести к разрыву трубы и значительному уменьшению срока службы системы.

Выпуск труб МУЛЬТИКЛИН АГРО © www.polyplastic.ru

Специалисты Научно-исследовательского института Группы ПОЛИПЛАСТИК разработали конструкцию трубы на основе специальной полимерной композиции. Внутренний слой выполнен из ПЭ 100 натурального цвета. Это исключает возможность применения некачественного сырья, недопустимого для производства напорных труб. Наружный слой белого цвета с идентификационной зеленой полосой изготовлен из специальной термо- и светостабилизированной композиции на основе ПЭ 100.

Таким образом, трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО выдерживают длительное воздействие ультрафиолетового излучения и высокий уровень естественного нагрева и могут эксплуатироваться в жарких и засушливых регионах. Эти трубы могут успешно применяться для подачи воды методом наружной прокладки от источника до сельскохозяйственной техники на месте полива.

Для монтажа трубопроводов МУЛЬТИКЛИН АГРО компанией разработаны различные виды соединений. Это традиционная сварка встык, соединение с помощью компрессионной муфты, соединение муфтой с закладным нагревателем. Также для оперативного монтажа разработана специальная система МУЛЬТИКЛИН АГРОКРАБ. В данном случае к месту монтажа поставляются трубы с предварительно запрессованными на заводе фитингами, которые позволяют создавать мобильные быстровозводимые сборно-разборные трубопроводы. Для монтажа труб МУЛЬТИКЛИН АГРО с трубами из других материалов может использоваться фланцевое соединение.

Виды соединений труб МУЛЬТИКЛИН АГРО © www.polyplastic.ru

На применение труб МУЛЬТИКЛИН АГРО разработан Альбом типовых проектных решений (АТПР-004-2023), согласованный ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт систем орошения и сельхозводоснабжения «Радуга».

В настоящее время на территории Приволжья реализуется проект с применением труб МУЛЬТИКЛИН АГРО, произведенных «Чебоксарским трубным заводом».

Применение устойчивых к УФ-излучению и нагреву трубопроводов МУЛЬТИКЛИН АГРО позволит оперативно решать задачи по созданию надежных оросительных систем в любых ситуациях. А перечень из нескольких видов соединений даст возможность выбирать оптимальный способ соединения трубопровода в зависимости от условий монтажных работ. Благодаря этому сельхозпроизводители смогут снизить негативные последствия погодных условий и гарантировать своевременный полив сельскохозяйственных культур.

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