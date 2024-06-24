стань автором. присоединяйся к сообществу!

Лого Сделано у нас
Армия и Флот

Ростех начал серийно оснащать БМП-3 защитой от дронов

 © t.me

Боевые машины пехоты БМП-3 нашего холдинга «Высокоточные комплексы» начали серийно оснащать системами подавления дронов.

Напомним, что сейчас эти бронемашины штатно оборудуют противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, например тепловизоров. Кроме того, «тройки» оснащены комплектами защиты верхней полусферы.

Все эти решения повышают боевую живучесть БМП-3.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.

Источник: https://t.me/rostecru/7709

БМП-3 , Курганмашзавод
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,