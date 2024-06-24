Ростех начал серийно оснащать БМП-3 защитой от дронов

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Боевые машины пехоты БМП-3 нашего холдинга «Высокоточные комплексы» начали серийно оснащать системами подавления дронов.

Напомним, что сейчас эти бронемашины штатно оборудуют противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, например тепловизоров. Кроме того, «тройки» оснащены комплектами защиты верхней полусферы.

Все эти решения повышают боевую живучесть БМП-3.

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