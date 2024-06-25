Ростех поставил в войска партию колесных гаубиц «Мальва»

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Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

«Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки 1000 км, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.

Артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией — «Мальва» помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями.

«Самоходная колесная гаубица „Мальва“ — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Благодаря колесному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим „одновременный огневой налет“, когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

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