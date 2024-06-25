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Армия и Флот

Ростех поставил в войска партию колесных гаубиц «Мальва»

 © rostec.ru

Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.

«Мальва» создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8×8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки 1000 км, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье.

Артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией — «Мальва» помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями.

«Самоходная колесная гаубица „Мальва“ — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Благодаря колесному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим „одновременный огневой налет“, когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно», — отметил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

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Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-post...ka-partiyu-kolesnykh-gaubits-malva/

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Самоходная колесная гаубица «Мальва»
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.06.2409:07:17

    Рассматривая фото, можно понять следующее: заряжание ручное, потому что не заметно никаких механизмов для подачи снарядов. Две площадки по сторонам от орудия как раз для заряжающих, один подаёт снаряды, а другой заряды. У этих гаубиц раздельное заряжание. Берут они их из укладок — те два ящика по сторонам от орудия. Ящики с уплотнителями на дверцах. Досылание механизированное, человек только кладёт снаряд в лоток. Выстрел тоже производит один из заряжающих, потому что только они точно знают, когда орудие заряжено и руки убраны от казённика. Наведение логично сделать из кабины, надо думать, что так и сделано. Боекомплект 30 снарядов надо понимать так, что столько умещается в укладке, дополнительно на эту же машину можно погрузить ещё в ящиках и в спокойной обстановке пополнить укладку. Сделав положенное количество выстрелов, люди захлопывают дверцы снарядных ящиков и бегут садиться в кабину, а машина тем временем опускает орудие в транспортное положение и складывает гидравлические упоры и уезжает.

    Ну это всё предположения по фото.

    Ручное заряжание — это в общем нормально, в той же Мста-С оно тоже ручное (и насколько мне известно, в иностранных образцах тоже). Но заряжающему приходится попотеть, эти шестидюймовые снаряды под 40-50 кило весят. Автоматизированное только в «Коалиции» имеется. Но она передовая гаубица, стоит дорого.

    #1285199
  • Нет аватара mikr
    25.06.2416:00:31

    Наконец-то до кого-то дошло, что самоходная колесная артиллерия имеет право на существование. В целом, российские военные технологии развиваются в правильном направлении. Только слишком медленно…

    #1285217
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