MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 6384
Виктор Попович Добыча и разведка полезных ископаемых

В ДНР начали извлекать полезные ископаемые из терриконов для строительства

Специалисты начали добывать полезные ископаемые из терриконов Донецкой Народной Республики для использования их в строительной отрасли.

© lug-info.ru

В Торезе и Снежном работает инвестор, который занимается переработкой терриконов. В частности, с терриконов добывают уголь и ископаемые, которые потом используются при строительстве дорог и других строительных мероприятий. Например, в результате научного исследования обнаружен литий в растворенном виде в шахте городского округа Горловка. Также предложено добывать из терриконов редкоземы.

На территории Донбасса насчитывается около 600 терриконов. Традиционный метод борьбы с ними — рекультивация, предусматривающая развоз породы или озеленение. Но разрабатываются и проекты, направленные на использование породы для различных целей.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: lug-info.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт