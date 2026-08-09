В ДНР начали извлекать полезные ископаемые из терриконов для строительства
Специалисты начали добывать полезные ископаемые из терриконов Донецкой Народной Республики для использования их в строительной отрасли.
В Торезе и Снежном работает инвестор, который занимается переработкой терриконов. В частности, с терриконов добывают уголь и ископаемые, которые потом используются при строительстве дорог и других строительных мероприятий. Например, в результате научного исследования обнаружен литий в растворенном виде в шахте городского округа Горловка. Также предложено добывать из терриконов редкоземы.
На территории Донбасса насчитывается около 600 терриконов. Традиционный метод борьбы с ними — рекультивация, предусматривающая развоз породы или озеленение. Но разрабатываются и проекты, направленные на использование породы для различных целей.
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