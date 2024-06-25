Новочебоксарский производитель лаков и эмалей открыл новый цех

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Компания «Элкон» (Новочебоксарск) открыла новый цех по производству импортозамещающей системы покрытий. Стоимость инвестпроекта составила 60 млн рублей, из которых ровно половина — льготный заём регионального Фонда развития промышленности.

Система покрытий на основе цинконаполненных грунт-эмалей не имеет аналогов в России по долговечности, а это 35 лет, сообщил глава «Элкона» Анатолий Катанаев.

Расположенное в Новочебоксарске производство сегодня занимает позиции ведущего российского разработчика и создателя лакокрасочных материалов спецназначения. Именно в недрах «Элкона» создаются кремнийорганические лакокраски и именно ими окрашены знаковые для России объекты — к примеру, стартовая площадка «Байконура», десятки других стратегически важных объектов.

Планируемый объем производства составляет 500 тонн в год. Рост объема реализуемой продукции ожидается на уровне 30-40%, в том числе за счет поставок в Азербайджан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан, Литву, Белоруссию, Грузию, Армению и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, заемные средства под расширение производственных мощностей компании «Элкон» предоставили в 2022 году . Процентная ставка по займу составила 3% годовых.

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