В Твери провели экскурсии на местные производства для детей-сирот

Благотворительный фонд «Таланты», который занимается профориентацией детей-сирот, провел серию образовательных экскурсий на предприятия для детей з детских домов. Все ребята участвуют в программе «Профадаптация». Цель программы — сориентировать молодёжь в выборе будущей профессии и раскрыть их предпочтения и будущие навыки.

Одна из экскурсий была проведена на заводе сыроварения. Ребята узнали о технологии производства сыра, начиная от сбора сырья до ферментации и выдержки. Экскурсия предоставила уникальную возможность увидеть все этапы создания сыра и подчеркнула важность качественного подхода к производству пищевых продуктов.

Ещё одна познавательная экскурсия прошла на кофеобжарочном заводе, где ребятам показали процессы обжарки кофейных зерен и раскрыли несколько секретов кофейной индустрии. Позже на предприятии поговорили о культуре потребления, приготовления и подачи кофе, провели дегустацию различных кофейных напитков.

Мероприятия не только расширили кругозор участников, но и вдохновили их на размышления о будущей карьере.

Миссия благотворительного проекта «Таланты » — менять мир к лучшему, помогая воспитанникам детских домов найти своё призвание и занять достойное место в мире. О таких героях мы готовы писать каждый день. В 2024 году знакомиться с героями и знакомить с ними наших читателей помогает Фонд президентских грантов.

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