В Петербурге разработали проект арктического круизного лайнера «Кунашир»

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Центральное морское конструкторское бюро ОСК «Алмаз» (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация») представило проект арктического круизного лайнера «Кунашир», сообщили в пресс-службе ОСК.

Для разработки за основу взяли серийный ледокол проекта 23550. Планируется, что лайнер будет задействован в морских круизах, перевозках пассажиров в арктических морях с возможностью высадки на необорудованный берег и необитаемые острова. Создатели рассчитывают, что судно можно использовать в экспедиционных, исследовательских или круизных рейсах.

На базе «Кунашира» предусмотрено использование БПЛА и вертолетов. Помимо этого, лайнер оборудован двумя катерами на воздушной подушке и столькими же катерами в специальном исполнении. Эти конструкции позволяют проводить экскурсионные поездки, ралли-рейды, обзор айсбергов.

На лайнере предусмотрены 37 кают различного класса комфорта площадью от 22 до 59 кв. метров. При этом количество номеров может быть увеличено.

Длина судна достигает 112 метров, ширина — 20 метров, а осадка — семь. Лайнер способен идти со скоростью 16 узлов. Следовать по Арктике на «Кунашире» могут 74 человек, экипаж насчитывает 55 специалистов.

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