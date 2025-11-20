MAX
Roman Wyrzykowski Судостроение и судоходство

На Балтийский завод ОСК для завершения строительства прибыл лайнер «Владимир Жириновский».

На Балтийский завод ОСК для завершения строительства прибыл четырёхпалубный красавец «Владимир Жириновский». Выходим на финишную прямую!

Круизный лайнер, гордо носящий имя Основателя ЛДПР, будет курсировать по Волге-матушке и Каспийскому морю, а в перспективе и по Чёрному, Азовскому, Средиземному, Красному морям.

Это самое большое круизное судно, построенное на российских верфях за последнее время.

