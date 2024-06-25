Натуральная альтернатива сырным ароматизаторам: уникальная разработка российских ученых

Специалистам лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» удалось разработать натуральную высококонцентрированную альтернативу сырным ароматизаторам. Продукт не имеет аналогов на российском рынке и открывает для производителей новые возможности, позволяя создавать продукты с аутентичным вкусом благородных сыров.

Получить максимально концентрированную систему удалось благодаря особой коллекции штаммов-продуцентов из 10 000 экземпляров, выведенных и культивированных в лаборатории НИЦ. Штаммы производят большое количество летучих органических соединений в виде продуктов вторичного метаболизма, которые в ходе дальнейшей переработки и сушки преобразуются в натуральные высококонцентрированные добавки, полностью воссоздающие вкус и аромат благородных сыров.

Ферментированная сырная паста не содержит компонентов с кодом «Е» и производится на основе микроорганизмов для выращивания сыров с благородной плесенью по уникальному методу, позволяющему добиться концентрации ароматических веществ в 100 раз. Продукт используется в производстве сыров с коротким сроком созревания, плавленых, мягких и творожных, а также для мороженого и молочных десертов.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.