Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , компания «УралСпецТранс» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустила новый молоковоз вместимостью 27 м3. Полуприцеп-цистерна предназначена для транспортирования и кратковременного хранения пищевых жидкостей: молока, воды, масла, патоки, воска и других.

Цистерна круглого сечения, самонесущая на подкатной тележке. Термоизоляция обеспечена матами из базальтового волокна с алюминиевой фольгой и армированной базальтовой тканью повышенной плотности толщиной 150 мм. Модель имеет 4 секции и выполнена из нержавеющей стали AII 304 (лист, 3мм), материал корпуса — нержавеющая сталь AISI 304 толщиной 0,8мм. Каждая секция цистерны имеет свой донный клапан, все секции соединены в единую сливную магистраль.

Масса снаряженного полуприцепа составляет 8 350 кг, масса перевозимого груза — не более 27 810 кг., полная масса полуприцепа — не более 36 160 кг.