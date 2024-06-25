Двенадцатую новую ферму открыли в Удмуртии в этом году

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Новая ферма в СПК Искра расположена в селе Чекан Увинского района. Животноводческий объект рассчитан на 250 голов КРС.

В животноводческом помещении предусмотрены родильное отделение, места для содержания сухостойных коров и нетелей. Новая ферма — холодного типа, таким образом содержаться КРС будет в естественных условиях. До двух месяцев телята будут находиться в клетках, выполненных из древесины. В морозы телят будут согревать специальными жилетами. Всего новая ферма может принять до 250 голов КРС.

Новое помещение позволит на четверть увеличить молочное стадо. Сейчас в СПК 2 тысячи коров, из них дойного стада — более 700 голов. По итогам пяти месяцев в хозяйстве получили почти 2,5 тыс. тонн молока, это плюс 9% к уровню прошлого года. Роста производительности удалось добиться благодаря кооперации труда, техники и ресурсов. Год назад к СПК Искра присоединили соседнюю ферму Победа.

Сейчас на предприятии трудятся 150 человек, в основном это жители сел Чекан и Мушковай. Новая ферма примет еще четырех сотрудников.

«Ферма стала уже двенадцатым объектом на селе, который мы открываем в этом году. Всего запланировано запустить в работу более 50 новых и реконструированных животноводческих объектов на более, чем 17 тысяч мест. Появление новых ферм в районах Удмуртии влияет не только на увеличение производства молока, но и на развитие всего населенного пункта. Это конкурентоспособная заработная плата для специалистов, создание комфортных условий жизни на селе, развитие инфраструктуры», — сообщили в Правительстве Удмуртии.

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