В Туле открылся новый спорткомплекс

© tularegion.ru

25 июня в Туле открылся новый спортивный комплекс «Тулица» с легкоатлетическим манежем и универсальным игровым залом.

В последние годы в регионе благодаря «Газпрому» появились новые современные спортивные объекты, в том числе Ледовый дворец, 2 ФОКа с плавательными бассейнами и более 175 открытых плоскостных спортивных сооружений во всех муниципалитетах.

Спортивный комплекс «Тулица» состоит из легкоатлетического манежа на 1000 мест и универсального спортивного зала на 1500 мест. Он будет использоваться для тренировок профессиональных и сборных команд Тульской области по легкой атлетике, волейболу и баскетболу. Также в нем можно проводить международные, всероссийские и окружные соревнования по этим видам спорта.

Напомним, Международный турнир среди довузовских образовательных организаций оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта, проходит с 25 по 29 июня на базе Тульского суворовского военного училища и спортивных объектов региона. В программе соревнований пять видов спорта — легкая атлетика, плавание, волейбол, стрельба из пневматического оружия и бокс. За медали поборются 300 юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет из России, Республики Беларусь, Казахстана, Пакистана, Сербии, Буркина-Фасо, Бангладеша, КНДР, Мозамбика.

© tularegion.ru

© tularegion.ru

© tularegion.ru

https://newstul...fn_1508395.html

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