Ростех поставил новый Ми-8МТВ-1 авиакомпании «АЛРОСА»

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Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил авиакомпании «АЛРОСА» новый Ми-8МТВ-1. Машина изготовлена на Казанском вертолетном заводе и может работать в сложных условиях Крайнего Севера при температуре воздуха до -50 градусов.

На новый Ми-8МТВ-1 можно установить дополнительные топливные баки. Это увеличивает дальность полета машины, что особенно актуально для огромных пространств Якутии. Транспортный салон вертолета оснащен сиденьями для 23 человек, кроме того, Ми-8МТВ-1 может нести грузы массой до 4 тонн на внешней подвеске. Эти характеристики позволяют вертолету решать широкий спектр задач.

«С 2019 года авиакомпании „АЛРОСА“ было поставлено несколько машин этой модификации. Новый борт изготовлен по контракту 2023 года. Вертолет пополнит воздушный парк компании. Ми-8МТВ-1 остаются одними из наиболее востребованных в линейке вертолетной техники предприятия. „Восьмерки“ незаменимы для применения в северных регионах страны, так как способны безотказно работать даже в сложных природно-климатических условиях», — отметил генеральный директор Казанского вертолетного завода Николай Яковлев.

Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 обладают высокими летно-техническими характеристиками и могут круглосуточно применяться в самых сложных климатических условиях. Данные машины способны нести на борту широкий набор специализированного оборудования, что обеспечивает выполнение задач в зависимости от текущих потребностей эксплуатанта.

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