В Твери введён в эксплуатацию новый производственный комплекс компании «Полигран»

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Площадь нового комплекса на промплощадке «Искож» в Твери составляет более 5,5 тыс. кв. метров.

Объём инвестиций в проект — 300 млн рублей.

С открытием нового производства создано ещё 100 рабочих мест.

Новые производственные площади позволят компании увеличить ассортимент выпускаемых изделий из пластиков для аграрного сектора, товаров народного потребления, пластиковых комплектующих в рамках межзаводской кооперации с другими промышленными предприятиями.

Расширение производства позволит начать выпуск вспененного ПВХ-листа, пластиковых систем водоотвода, поилок, кормушек для сельхозпредприятий, бордюрных ограждений, напольных уличных покрытий, садового инвентаря. «Надеемся воспользоваться тем, что иностранные компании уходят с российского рынка и, таким образом, их заместить», — приводит пресс-служба слова гендиректора компании Павла Гребешева.

«Полигран» является универсальным производителем пластифицированных и непластифицированных ПВХ-композиций объемом до 30 тыс. тонн в год. Также производит готовые изделия из пластиков для животноводства, сферы строительства, мебельной промышленности. Компания имеет собственный цех механообработки по изготовлению фильер и пресс-форм.

https://tass.ru...qak4hr125989888

Фото — https://abnews....ny03i2963827794

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