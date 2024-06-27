Будем сыты. Россия увеличила производство продуктов питания на 7,3%

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Производство продуктов питания в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,3%, напитков — на 11,2%, сообщил Росстат.

В мае в годовом выражении производство продуктов выросло на 7,9%.

Производство мяса птицы и субпродуктов за 5 месяцев по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 1%, до 2,2 млн тонн. В мае в годовом выражении производство было выше на 3,8%, по сравнению с апрелем этого года — на 5,1%.

Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за 5 месяцев было произведено 1,5 млн тонн (на 5,2% больше), колбасных изделий — 1 млн тонн (на 3,5% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) — 1,8 млн тонн (на 3,4% больше).

Производство нерафинированного подсолнечного масла в январе-мае в годовом выражении выросло на 26,7%, до 3,6 млн тонн, маргарина — на 7,2%, до 194 тыс. тонн.

Молокоперерабатывающие заводы за 5 месяца выработали 139 тыс. тонн сливочного масла, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Производство сыра выросло на 13,5%, до 353 тыс. тонн, творога — на 5,7%, до 197 тыс. тонн.

Мукомолы произвели 3,9 млн тонн муки (на 9,2% больше). Крупы выработано 810 тыс. тонн (на 9,2% больше), хлебобулочных изделий выпечено 2 млн тонн (на 1,3% меньше).

Производство сахара составило 899 тыс. тонн, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего.

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