«Бештау» запустил на Дону производство микропроцессоров

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ГК «Бештау» объявила о начале производства микропроцессоров с использованием импортных IP-блоков и ядер. Проект реализуется на производственной площадке в Ростове-на-Дону, сообщил РБК Ростов соучредитель компании Владимир Кузнецов.

По его словам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд руб., это позволит выйти на объем 2-2,5 млн чипов в год.

«Все будет зависеть от спроса. Рассчитываем, что примерно половина процессоров будет использоваться для нужд компании, а остальная часть поставляться в пределах страны», — отметил он.

В настоящее время компания корпусирует около 20-30 тыс. чипов в месяц, при этом используются импортные IP-блоки и ядра.

«Разработка и корпусирование наши, а подложки мы закупаем. Вкладываться в их разработку пока рано, нужно наработать определенный опыт и сформировать портфель заказов», — говорит Владимир Кузнецов.

Как сообщал РБК Ростов, на базе предприятий южного производителя компьютерной техники ГК «Бештау» был создан кластер радиоэлектронной промышленности.

https://habr.co...ru/news/824856/

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