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Электроника, электротехника и приборы

«Бештау» запустил на Дону производство микропроцессоров

 © habrastorage.org

ГК «Бештау» объявила о начале производства микропроцессоров с использованием импортных IP-блоков и ядер. Проект реализуется на производственной площадке в Ростове-на-Дону, сообщил РБК Ростов соучредитель компании Владимир Кузнецов.

По его словам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд руб., это позволит выйти на объем 2-2,5 млн чипов в год.

«Все будет зависеть от спроса. Рассчитываем, что примерно половина процессоров будет использоваться для нужд компании, а остальная часть поставляться в пределах страны», — отметил он.

В настоящее время компания корпусирует около 20-30 тыс. чипов в месяц, при этом используются импортные IP-блоки и ядра.

«Разработка и корпусирование наши, а подложки мы закупаем. Вкладываться в их разработку пока рано, нужно наработать определенный опыт и сформировать портфель заказов», — говорит Владимир Кузнецов.

Как сообщал РБК Ростов, на базе предприятий южного производителя компьютерной техники ГК «Бештау» был создан кластер радиоэлектронной промышленности.

https://habr.co...ru/news/824856/

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Источник: https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/667c33269a79476cea47e65c

Бештау, микропроцессор, Ростов-на-Дону
  • Nelton Nelton
    27.06.2410:41:58

    Все-таки корректнее было бы в заголовке сразу написать «корпусирование», а не «производство».

    Знамо дело, что когда на процессоре интел написано made in Malaysia - в Малайзии то же только корпусируют.

    И тем не менее.

    #1285312
    • Нет аватара Argonaft
      27.06.2422:12:39

      У меня тоже на корпусе системного блока написано «Тим-компьютерс» и Сделано в России)

      А по факту — «корпусирование»

      #1285351
  • Румит Румит
    27.06.2415:49:36

    Чтож уже хорошо,надо с чего-то начинать,главное потом локализовать производство

    #1285340
    • kraski Ron kraski Ron
      28.06.2411:12:27

      Россия не обладает техническим уровнем для локализации, даже не надейтесь!

      Для этого надо иметь:

      1 технологии разработчика, никаких шансов их получить у России нет.

      2 кадры, серьезные технические училища и науку… в России нет.

      3 инструментарий разработчика — из-за санкций весьма затруднительно их приобрести и использовать.

      4 российский литограф не ждите, это фейк, в лучшем случае две штуки в год.

      #1285377
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        28.06.2412:06:36

        Нас хаят, а мы запускаем новые заводы. Караван идёт.

        #1285386
      • Нет аватара Scooter
        28.06.2412:47:56

        kraski Ron,

        Представьте, если бы это говорили каждому ребенку, перед тем, как стать взрослым: у тебя ничего нет, ты ничего не сможешь, даже не надейся!

        Или если бы это внушали каждому взрослому?

        А если бы так говорили каждому предпринимателю, когда он захочет начать свой бизнес или новый проект?

        #1285387
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        28.06.2416:15:25

        kraski Ron:

        Читая такие посты мне только интересно одно — откуда авторы — из России или с других стран?

        #1285415
      • Руслан Брылов Руслан Брылов
        28.06.2417:16:32

        Краскин,незнаю с какой ты страны, но скажу,всё у нас в России будет,не дождётесь)))

        >В России продолжается разработка процессоров Эльбрус

        В связи с большим количеством появившихся в середине июня 2024 года в российских электронных СМИ публикаций о новой материнской плате с процессором «Эльбрус-2С3» начали появляться предположения, что каким-то образом процессоры линейки «Эльбрус» производятся дальше («в Китае», «обходными путями» и т. д.). Как обстоят дела на самом деле, и что сейчас происходит с линейкой разработанных компанией «МЦСТ» в нашей стране до 2022 года процессоров «Эльбрус»?

        Производство «эльбрусов» осуществлялось по привычной для глобальной экономики 2010-х годов схеме: разработка в России, выпуск на Тайване. К моменту введения так называемых «санкций» весной 2022 года против нашей страны со стороны США и Евросоюза в производстве на тайваньском заводе TSMC находились процессоры МЦСТ R2000, «Эльбрус-2С3», «Эльбрус-8С"/"Эльбрус-8СВ», «Эльбрус-16С"/"Эльбрус-16СВ».

        28-нм 8-ядерный процессор R2000 (1891ВМ018) в этом списке стоит особняком, так как построен на архитектуре SPARC 9-й версии и предназначался для негражданских заказчиков. А вот все остальные представители оригинальной отечественной архитектуры «Эльбрус» должны были прийти на службу и в коммерческий/гражданский сектор. Собственно, процессоры 2С3, 8С/8СВ и 16С/16СВ представляют собой многоядерные процессоры, разработанные и запущенные в производство в 2015-2020-х годах. Каждый интересен по-своему. Например, 16-ядерный «Эльбрус-16СВ» (1891ВМ038) — самый мощный в линейке, построен на архитектуре «Эльбрус» 6-го поколения по техпроцессу 16 нм и способен справляться с любыми задачами. Еще один представитель оригинальной российской архитектуры «Эльбрус» 6-го поколения — 16-нм 2-ядерный процессор «Эльбрус-2С3» (К1891ВМ068) со встроенными ускорителями 2D/3D-графики и видео и контроллером периферийных интерфейсов. Его основным местом использования должны были стать рабочие станции, ноутбуки, тонкие клиенты, промышленная автоматика и встраиваемые системы. Процессор, кстати, очень интересный, с пониженным энергопотреблением (10-30 Вт) и вполне закрывающий «среднестатистические» потребности обычных потребителей в коммерческом и производственном секторах. И вот теперь про «санкции».

        Как уже писала «Техносфера. Россия», весной 2022 года Тайвань занял проамериканскую позицию в противостоянии с нашей страной и по команде хозяев из Вашингтона прервал отгрузку российских процессоров с завода TMSC, причем даже не выполнив до конца уже оплаченный объем. Понятно, что это многие предвидели, но российское производство по аналогичным техпроцессам (16-28 нм) в 2010-х годах не было создано. Основная причина — никто не хотел вкладываться в очень дорогую разработку оборудования для оснащения такого производства, а имеющиеся технологии для оснащения производства в микроэлектронике у нас в 2022 году позволяли выпускать продукцию только большого размера (еще одно уточнение: производство было укомплектовано иностранным оборудованием с минимальным техпроцессом 90 нм, российского оборудования не было вообще). Был запущен процесс разработки практически «с нуля» оборудования. Это позволило в 2024 году совместно с Белоруссией построить первый после 1991 года литограф по 350-нм технологии и перейти к разработке 130-нм (см. материал [ссылки отключены] Понятно, что до своего оборудования в 28 нм мы дойдем через 6-7 лет, если сохраним быстрые темпы начатых разработок. И вот тут возникает вопрос: а что за это время произойдет с «Эльбрусами»? Не канут ли они в историю, и не придется ли потом еще и по процессорам всё начинать заново?

        На этот вопрос весной 2024 года в своем интервью ответил представитель разработчика наших оригинальных процессоров — директор по развитию компании «МЦСТ» Константин Трушкин. «Нам необходимо, учитывая критику и наш собственный опыт по архитектуре „Эльбруса“, делать архитектуру нового поколения. Это то, что мы сейчас делаем. У нас сегодня архитектура есть шестого поколения в кремнии, мы разрабатываем сейчас архитектуру седьмого поколения, которая тоже широкое командное слово, но там добавлены практически все известные нам функции динамических процессоров, много всего интересного. А восьмое поколение должно быть действительно кардинально отличающимся, гораздо более эффективным для облачных вычислений, для универсальных вычислений. В общем, здесь у нас сейчас кипит очень интересная исследовательская работа».

        Еще один источник медиаресурса «Техносфера. Россия», близкий к разработке российских процессоров, подтвердил, что сегодня взят курс на разработку новых «Эльбрусов», и никто не планирует хоронить начатое и уже сделанное до 2022 года. При этом и в 2024 году сохраняются небольшие запасы ранее выпущенных процессоров, которые позволят выполнять на них практические работы с созданием необходимых устройств для критической информационной инфраструктуры. В общем, жизнь экосистемы «Эльбрус» продолжается, но в достаточно специфическом формате.

        Отредактировано: Руслан Брылов~17:17 28.06.24
        #1285421
  • Clausson Clausson
    27.06.2422:59:30

    Сплошная тайна. Может быть на Иннопроме 24 (8-11 июля) раскроют хоть часть тайны, что за процессор.

    #1285353
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