На астраханской верфи заложено третье судно проекта 93.159А

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В Южном центре судостроения и судоремонта ОСК состоялась закладка киля земснаряда проекта 93.159А. Это третье судно серии, строящейся на предприятии.

В настоящее время проводятся работы по изготовлению бортовых и палубных секций для судна. Законтрактовано общесудовое и дноуглубительное оборудование российского производства.

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Основное назначение судов технического флота — проведение дноуглубительных работ, в том числе разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряды будут использоваться также для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических строительств.

Контракт на поставку шести самоходных дноуглубительных судов со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем заключили в 2023 году с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). К строительству еще трех земснарядов по контракту астраханские судостроители приступят в 2025 году, сообщает ОСК.

Напомним, генеральным проектантом земснарядов проекта 93.159А выступает группа компаний «Р-Флот».

Головное судно этого проекта было заложено в апреле 2024 года на производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК.

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