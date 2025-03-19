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d-tatarinov 19 марта 2025, 20:30 27 Судостроение и судоходство

На астраханской верфи заложили новый земснаряд для работы на внутренних водных путях

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 © t.me

На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялось подписание акта о закладке днищевой секции земснаряда со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем проекта 93.159А.

Это четвертое судно из шести земснарядов, строительство которых ведется по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией в рамках реализации инвестиционного проекта с использованием средств ФНБ.

 © t.me

Российский проект строится в интересах Росморречфлота для работы на внутренних водных путях.

Основное назначение технического флота — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд также будет использоваться для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических сооружений.

Это поможет устранить лимитирующие участки на реках, что будет способствовать перенаправлению грузов на внутренние водные маршруты и увеличению объемов перевозок благодаря росту их пропускной способности.

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Источник: t.me

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Астрахань, Южный центр судостроения и судоремонта, проект 93.159А
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