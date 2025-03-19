На астраханской верфи заложили новый земснаряд для работы на внутренних водных путях

На астраханской верфи заложили новый земснаряд для работы на внутренних водных путяхСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На производственной площадке АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялось подписание акта о закладке днищевой секции земснаряда со сменным фрезерным/роторно-ковшовым рыхлителем проекта 93.159А.
Это четвертое судно из шести земснарядов, строительство которых ведется по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией в рамках реализации инвестиционного проекта с использованием средств ФНБ.
Российский проект строится в интересах Росморречфлота для работы на внутренних водных путях.
Основное назначение технического флота — проведение дноуглубительных работ: разработка илистых, песчаных и песчано-гравелистых грунтов. Земснаряд также будет использоваться для чистки рек и каналов от наносов, для прокладки каналов и других гидротехнических сооружений.
Это поможет устранить лимитирующие участки на реках, что будет способствовать перенаправлению грузов на внутренние водные маршруты и увеличению объемов перевозок благодаря росту их пропускной способности.
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