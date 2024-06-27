Экипаж танкера компании «Совкомфлот» спас 19 моряков в Аденском заливе

экипаж танкера компании спас 19 моряков в Аденском заливе © sudostroenie.info

Танкер «Совкомфлота» «НС Африка» пришел на помощь терпящему бедствие судну в Аденском заливе. Об этом сообщили 26 июня в пресс-службе судоходной компании.

По данным «Совкомфлота», 23 июня в 13:12 по местному времени танкер «НС Африка», следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера Lavant.

Экипаж танкера оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил свой курс, направившись в район бедствия. Моряки тонущего судна вынужденно покинули его, спустившись на спасательном плоте в открытое море, где пребывали на момент их обнаружения.

Операция по спасению 19 моряков, среди которых оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеша и Индонезии, была проведена в 14:10 по местному времени экипажем танкера «НС Африка» во главе с капитаном Константином Пронченком.

Моряки с танкера Lavant были подняты на борт, размещены и снабжены питьевой водой и продуктами. Пропавших без вести и пострадавших нет. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня, добавляют в судоходной компании.

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