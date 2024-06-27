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Экипаж танкера компании «Совкомфлот» спас 19 моряков в Аденском заливе

экипаж танкера компании спас 19 моряков в Аденском заливеэкипаж танкера компании спас 19 моряков в Аденском заливе © sudostroenie.info

Танкер «Совкомфлота» «НС Африка» пришел на помощь терпящему бедствие судну в Аденском заливе. Об этом сообщили 26 июня в пресс-службе судоходной компании.

По данным «Совкомфлота», 23 июня в 13:12 по местному времени танкер «НС Африка», следуя в Аденском заливе в 96 морских милях к юго-востоку от порта Ништун (восточное побережье Йемена), получил сигнал от терпящего бедствие танкера Lavant.

Экипаж танкера оперативно отреагировал на полученный сигнал и изменил свой курс, направившись в район бедствия. Моряки тонущего судна вынужденно покинули его, спустившись на спасательном плоте в открытое море, где пребывали на момент их обнаружения.

Операция по спасению 19 моряков, среди которых оказались граждане Индии, Мьянмы, Бангладеша и Индонезии, была проведена в 14:10 по местному времени экипажем танкера «НС Африка» во главе с капитаном Константином Пронченком.

Моряки с танкера Lavant были подняты на борт, размещены и снабжены питьевой водой и продуктами. Пропавших без вести и пострадавших нет. Спасенных моряков планируется высадить в порту Суэц 29 июня, добавляют в судоходной компании.

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Источник: https://sudostroenie.info/novosti/42696.html

Совкомфлот, судоходство
  • Нет аватара Argonaft
    27.06.2422:20:31

    А по танкеру Лаванта случайно не хуситы отработали?   

    Нефиг плавать под сомнительными флагами   

    Людей на борт, а корабль на дно!

    #1285352
    • Clausson Clausson
      27.06.2423:22:42

      Al-Ain News со ссылкой на Военно-морские силы Йемена сообщило, что судно Lavant, которое затонуло у Ништуна в Аль-Махре, было вовлечено в случайный инцидент, а не было целью нападения.

      #1285355
  • Vitalii Eremin Vitalii Eremin
    28.06.2401:16:26

    Интересно, что с английского языка «Search and Rescue operation» переводится как «Операция по поиску и спасанию». Получается, что «операция по спасению» должна быть заменена на «операцию по спасанию», иначе, это можно интерпретировать не как «спасательную операцию», а как «спасительную операцию», что к работе спасателей уже не относится. Это уже ближе к спасению души, что-ли. Кто-то скажет, зачем на СУН вражеский язык приплетать? Так вот я как раз за правильное использование родного языка ратую. К МЧС, кстати, тоже вопрос (имею в виду их девиз). Да, и Бангладеш я бы не стал склонять.

    Отредактировано: Vitalii Eremin~01:18 28.06.24
    #1285359
  • Нет аватара termometrix
    28.06.2411:06:45

    Молодцы,выполнили долг моряка, помогая коллегам и людям, попавшим в беду!

    #1285376
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