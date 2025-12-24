Совкомфлот принял в эксплуатацию газовоз arc7 «Алексей Косыгин»
24 декабря 2025 г.
Группа компаний «Совкомфлот» приняла в эксплуатацию крупнотоннажный газовоз СПГ нового поколения усиленного ледового класса Arc7 — «Алексей Косыгин».
Судно построено на судостроительной верфи «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край) при финансовой поддержке группы ВЭБ.РФ. Дизайн газовоза разработан с учетом уникального опыта эксплуатации судов серии «Кристоф де Маржери» в сложных климатических условиях Арктики, что способствовало развитию передовых компетенций судостроения и созданию в России собственного производства крупнотоннажных грузовых судов.
Высокий ледовый класс Arc7, улучшенные ледовые обводы корпуса, современные технические решения, обеспечивающие безопасную работу в условиях низких температур без ограничений по толщине льда, позволяют ему круглогодично перевозить СПГ по трассам Северного морского пути из районов с наиболее тяжелыми ледовыми условиями.
Строительство осуществлено с соблюдением самых высоких стандартов экологической безопасности. В качестве основного вида топлива газовоз «Алексей Косыгин» использует экологически безопасный СПГ, минимизируя антропогенное воздействие на окружающую среду.
Судно будет эксплуатироваться под государственным флагом Российской Федерации по долгосрочному тайм-чартерному контракту с компанией «Арктик СПГ 2». Порт приписки — Санкт-Петербург. Экипаж газовоза состоит из 29 российских моряков. Наблюдение за строительством осуществил Российский морской регистр судоходства (РС).
Судно получило имя председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина, стоявшего у истоков образования «Совкомфлота» в 1973 году.
Выступая на церемонии, генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов сказал:
«Сегодняшнее событие является историческим для всего отечественного судоходства и судостроения — мы вводим в строй первый газовоз, построенный в России. Никогда прежде в нашей стране не строились такие сложные в инженерном и технологическом отношении суда. „Алексей Косыгин“ представляет собой новое поколение арктического грузового флота, которому предстоит сыграть ключевую роль в решении важнейшей государственной задачи и обеспечить круглогодичную навигацию на всем протяжении Северного морского пути. Мечта многих поколений российских мореплавателей становится реальностью при нашем непосредственном участии».
Технические характеристики судна:
- Грузовместимость — 172 600 куб. м
- Длина — 300 м
- Ширина — 48,8 м
- Ледовый класс — Arc7
- Мощность пропульсивного комплекса — 45 МВТ (три полноповоротных винторулевых колонки по 15 МВТ каждая).
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1