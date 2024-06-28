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Транспорт, спецтехника и логистика

В Ростове запустили новый автовокзал «Центральный»

 © 1rnd.ru

ГРУППА АГРОКОМ завершила первый этап реализации инвестиционного проекта «Автовокзал Центральный».

Работы по созданию современного автовокзала на месте старого ростовского аэропорта были начаты в мае 2023 года. В реализацию проекта «Группа Агроком» вложила более 1,5 млрд рублей. Общий объем средств в развитие проекта превысит 5 млрд рублей. Проведена полная реконструкция здания, заменены коммуникации, выполнен весь комплекс работ по обеспечению безопасности объекта массового пребывания людей.

Проект вошел в региональный перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Сегодня с автовокзала «Центральный» можно отправиться в 10 направлениях — Новочеркасск, Волгодонск, Багаевская, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановская, Буденновская. Рейсы выполняют три компании-перевозчика. С 1 июля добавятся рейсы до Шахт. Количество перевозчиков будет постепенно расти.

«С 27 июня пассажиров принимают две из пяти секций здания. Здесь расположены зона свободного доступа на автовокзал и транзитная зона. Система кондиционирования, комфортные сидения, Wi-Fi, кафе, спецоборудование для людей с ограниченными возможностями, комната матери и ребенка скрасят время ожидания рейса. До конца года на автовокзале заработают фуд-корт и капсульный отель. В секциях здания, где сейчас завершаются работы, планируется открытие МФЦ, отделения одного из крупнейших российских банков и супермаркета „Пятёрочка“. Набор услуг и уровень сервиса будет совершенствоваться день ото дня, ведь мы создаем не просто автовокзал, а новое городское пространство, максимально закрывающее потребности как пассажиров, так и всех жителей Ростова-на-Дону», — прокомментировала директор автовокзала «Центральный» Алена Беликова.

В ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым. Приоритетным направлением для автовокзала «Центральный» станут новые территории, куда автобусы отправятся уже в июле.

 © agrocomgroup.ru

 © agrocomgroup.ru

 © agrocomgroup.ru

 © 1rnd.ru

 © 1rnd.ru

 © 1rnd.ru

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Источник: https://agrocomgroup.ru/ru/news/s-n...-centralnyy-otpravilsya-pervyy-reys

Ростов-на-Дону, автовокзал
  • Нет аватара termometrix
    28.06.2408:53:39

    + Красиво и стильно!

    #1285368
  • Нет аватара Exegen
    28.06.2417:11:32

    Круто, не то что в Екатеринбурге, хрень древняя. В нулевых там всякая шалупень шлялась. Рано утром к людям приставали, вымогали деньги.

    #1285420
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.06.2419:10:52

    Со вкусом! Образцовый автовакзал!

    #1285424
    • rvk rvk
      28.06.2422:02:19

      Кстати, этот наш старый аэропорт, молодцы, что не снесли, в свое время на всеевропейском конкурсе аэровокзальных зданий проект Ростовского аэропорта получил первую премию. Со стороны привокзальной площади терминал напоминает четыре стоящих на отстое самолёта Ту-144.

      #1285437
  • Krutenn Krutenn
    28.06.2421:10:04

    Был нормальный Главный автовокзал, когда через дорогу ЖД главный, а через площадь ЖД пригородный. Теперь до ЖД через весь город пилить. А совсем недалеко от этого #НОВОГО# был пригородный автовокзал.

    Кто ездил поймет.

    Очень напоминает #неумное решение# с рынком #АЛМАЗ#.

    Не помню в каком городе у нас плакат про #ВРАГОВ НАРОДА СО СТАЛИНЫМ#.

    #1285433
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