В Ростове запустили новый автовокзал «Центральный»

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ГРУППА АГРОКОМ завершила первый этап реализации инвестиционного проекта «Автовокзал Центральный».

Работы по созданию современного автовокзала на месте старого ростовского аэропорта были начаты в мае 2023 года. В реализацию проекта «Группа Агроком» вложила более 1,5 млрд рублей. Общий объем средств в развитие проекта превысит 5 млрд рублей. Проведена полная реконструкция здания, заменены коммуникации, выполнен весь комплекс работ по обеспечению безопасности объекта массового пребывания людей.

Проект вошел в региональный перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».

Сегодня с автовокзала «Центральный» можно отправиться в 10 направлениях — Новочеркасск, Волгодонск, Багаевская, Елкин, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Селивановская, Буденновская. Рейсы выполняют три компании-перевозчика. С 1 июля добавятся рейсы до Шахт. Количество перевозчиков будет постепенно расти.

«С 27 июня пассажиров принимают две из пяти секций здания. Здесь расположены зона свободного доступа на автовокзал и транзитная зона. Система кондиционирования, комфортные сидения, Wi-Fi, кафе, спецоборудование для людей с ограниченными возможностями, комната матери и ребенка скрасят время ожидания рейса. До конца года на автовокзале заработают фуд-корт и капсульный отель. В секциях здания, где сейчас завершаются работы, планируется открытие МФЦ, отделения одного из крупнейших российских банков и супермаркета „Пятёрочка“. Набор услуг и уровень сервиса будет совершенствоваться день ото дня, ведь мы создаем не просто автовокзал, а новое городское пространство, максимально закрывающее потребности как пассажиров, так и всех жителей Ростова-на-Дону», — прокомментировала директор автовокзала «Центральный» Алена Беликова.

В ближайшие три месяца стартуют межрегиональные перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань, Крым. Приоритетным направлением для автовокзала «Центральный» станут новые территории, куда автобусы отправятся уже в июле.

© agrocomgroup.ru

© agrocomgroup.ru

© agrocomgroup.ru

© 1rnd.ru

© 1rnd.ru

© 1rnd.ru

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