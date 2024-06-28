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Статистика

Российское машиностроение за три года нарастило производство почти на 90%

 © mashnews.ru

Суммарный объем произведенных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами в I кв. 2024 г. превысил 560 млрд рублей, что на 264,9 млрд рублей больше, чем в I кв. 2022 года.

Основной вклад в динамику развития с 2021 по 2023 гг. внесли предприятия по производству машин и оборудования общего назначения (прирост в I кв. 2024 г. к уровню I кв. 2021 г. 45,3%) и предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (в данной категории прирост составил 31,5%), сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По мнению экспертов, отрасль машиностроения получила в последние годы мощный импульс к развитию. Более 40% предприятий по производству машин и оборудования вступили в 2024 г. с обновленными стратегиями развития в части производственной и инвестиционной политики, импортозамещения, цифровой и технологической активности.

Предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры. Индекс рискоустойчивости (ИРУ) по итогам I кв. 2024 г. отражает достижение максимального уровня сопротивляемости с 2014 г. не только к сформировавшимся факторам уязвимости, но и к продуцируемым внешней конъюнктурой новым негативным посылам.

По итогам 2023 г. среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в отрасли по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, составила 416,9 тыс. чел. (+28,1 тыс. чел. к уровню 2021 г.). Аналогичная тенденция роста прослеживается в производстве станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, где среднесписочная численность по полному кругу организаций в 2023 г. увеличилась на 2.3 тыс. чел. относительно 2021 г. — с 13,6 до 15,9 тыс. чел.

Обрабатывающая промышленность, резюмировали исследователи, выступила одним из важнейших драйверов успешной трансформации в новых условиях, обеспечив мощную поддержку экономике, в том числе за счет активизации деловой активности в смежных отраслях.

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Источник: https://mashnews.ru/vshe-rossijskoe...zhnom-vyirazhenii-pochti-na-90.html

Машиностроение, рост, импортозамещение
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    28.06.2414:19:56

    Сравнение по деньгам некорректно. Хотя бы из-за инфляции. Оборудование резко подорожало.

    Поэтому заголовок не соответствует истине.

    Лучше сравнивать в физических единицах.

    #1285395
    • Нет аватара Innokentij90
      28.06.2415:11:02

      Заголовок пришлось сократить, длинный как в оригинале сайт не принимает

      #1285399
    • Нет аватара vlTepes
      28.06.2415:47:05

      Сравнение по деньгам некорректно. Хотя бы из-за инфляции. Оборудование резко подорожало.

      Поэтому заголовок не соответствует истине.

      Лучше сравнивать в физических единицах.

      Только в деньгах и корректно.

      Потому что в штуках нужно либо идти в детали, либо смириться с тем, что в категории, например, самолеты, что Ан-2, что Ил-96 будут идти за одну шт.

      А фактор инфляции учитывается очень просто — на сайте росстата есть индексы инфляции в разбивке по отраслям (отдельно строительство, например).

      Так что учитывать нужно в деньгах, но приводить все к ценам одного года, например

      В 2024 году производство составило 100500 млрд в ценах 2022 года, рост составил 150%

      Отредактировано: vlTepes~15:49 28.06.24
      #1285407
      • Нет аватара Kотенко Cергей
        28.06.2415:54:02

        Общая инфляция не соответствует инфляции машиностроительного производства.

        Росстат считает «в штуках»: автобусы к автобусам, холодильники к холодильникам.

        И правильно делает.

        А это маленькие хитрости. Вот не было конкуренции — и АвтоВАЗ цены почитай в 2 раза за 2 года задрал.

        #1285409
        • Нет аватара Innokentij90
          28.06.2415:56:38

          Это всего лишь исследование такое. Его провели так как провели. Судя по соседней новости конкретные цифры в нем тоже были.

          #1285410
          • Нет аватара Kотенко Cергей
            28.06.2416:00:59

            Да я не спорю, что увеличение есть, и существенное. Я сомневаюсь в 90%.

            #1285413
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