Российское машиностроение за три года нарастило производство почти на 90%

© mashnews.ru

Суммарный объем произведенных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами в I кв. 2024 г. превысил 560 млрд рублей, что на 264,9 млрд рублей больше, чем в I кв. 2022 года.

Основной вклад в динамику развития с 2021 по 2023 гг. внесли предприятия по производству машин и оборудования общего назначения (прирост в I кв. 2024 г. к уровню I кв. 2021 г. 45,3%) и предприятия по производству станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов (в данной категории прирост составил 31,5%), сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По мнению экспертов, отрасль машиностроения получила в последние годы мощный импульс к развитию. Более 40% предприятий по производству машин и оборудования вступили в 2024 г. с обновленными стратегиями развития в части производственной и инвестиционной политики, импортозамещения, цифровой и технологической активности.

Предприятия по производству машин и оборудования оказались одними из наиболее рискоустойчивых и адаптивных к глобальным вызовам, транслируя не только успешную маневренность в скорректированных регуляторами стратегиях, но и сопротивляемость к негативным импульсам внешней конъюнктуры. Индекс рискоустойчивости (ИРУ) по итогам I кв. 2024 г. отражает достижение максимального уровня сопротивляемости с 2014 г. не только к сформировавшимся факторам уязвимости, но и к продуцируемым внешней конъюнктурой новым негативным посылам.

По итогам 2023 г. среднесписочная численность работников по полному кругу организаций в отрасли по производству машин и оборудования, не включенных в другие группировки, составила 416,9 тыс. чел. (+28,1 тыс. чел. к уровню 2021 г.). Аналогичная тенденция роста прослеживается в производстве станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов, где среднесписочная численность по полному кругу организаций в 2023 г. увеличилась на 2.3 тыс. чел. относительно 2021 г. — с 13,6 до 15,9 тыс. чел.

Обрабатывающая промышленность, резюмировали исследователи, выступила одним из важнейших драйверов успешной трансформации в новых условиях, обеспечив мощную поддержку экономике, в том числе за счет активизации деловой активности в смежных отраслях.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.